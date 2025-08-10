Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Колоса объяснил победу над Полесьем в УПЛ: «Я знал, что...»
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 19:17 |
Форвард Колоса объяснил победу над Полесьем в УПЛ: «Я знал, что...»

Юрий Климчук пообщался с журналистами после матча УПЛ

Форвард Колоса объяснил победу над Полесьем в УПЛ: «Я знал, что...»
ФК Колос. Юрий Климчук

Форвард ковалевского «Колоса» Юрий Климчук поделился эмоциями от победы своей команды над житомирским «Полесьям» (1:0) во втором туре Украинской Премьер-лиги.

– Вспомните эпизод с вашим голом.

– Влад Гигант взял на себя игру. Я знал, что он сможет обыграть 1 в 1, поэтому побежал на дальнюю штангу и ждал, чтобы мяч ко мне отскочил – он ко мне отскочил.

– Мне кажется, что во 2-м тайме события развивались очень быстро по сравнению с 1-м. За счет чего удалось организовать столь быстрый гол?

– Не знаю, наверное, это зависит от нашей настройки. На 1-й тайм мы выходили с очень боевым настроением, и после перерыва тоже – думаю, нам это помогло.

– В прошлом сезоне вы много матчей пропустили из-за травмы. Насколько вам важен этот гол, чтобы зацементировать успешный старт этого сезона?

– Очень важный. Это мой 1-й гол в новой команде – надеюсь, это мне поможет в будущем забивать еще и еще за «Колос».

– Насколько довольны результатом и насколько он важен, учитывая, что вас впереди ждет еще одна команда, претендовавшая в прошлом сезоне на еврокубки? (В 3-м туре «Колос» сыграет дома с «Карпатами» – ред.).

– Мы спокойны, готовимся к каждой игре. На каждую игру выходим только чтобы побеждать – так и готовимся к каждой игре. Поэтому для нас сегодня победа очень важна, и это придает нам силы и мотивации на следующие игры, – сказал Климчук.

Юрий Климчук Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
