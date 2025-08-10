Украина. Премьер лига10 августа 2025, 18:23 | Обновлено 10 августа 2025, 18:34
484
0
Карпаты – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче второго тура УПЛ
10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимают донецкий «Шахтер».
Уже на 9-й минуте матча «горняки» открыли счет. Автором гола стал бразилец – Невертон. Но «Карпаты» быстро вернулись в игру и сбросили счет на 17-й минуте.
Через 6 минут «Шахтер» снова вышел вперед. Забил – Кауан Элиас.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур
Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 1:2 (первый тайм)
Голы: Ігор Невес, 17 – Невертон, 9, Кауан Елиас, 23
Видео голов и обзор матча
