Карпаты – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимают донецкий «Шахтер».

Уже на 9-й минуте матча «горняки» открыли счет. Автором гола стал бразилец – Невертон. Но «Карпаты» быстро вернулись в игру и сбросили счет на 17-й минуте.

Через 6 минут «Шахтер» снова вышел вперед. Забил – Кауан Элиас.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 1:2 (первый тайм)

Голы: Ігор Невес, 17 – Невертон, 9, Кауан Елиас, 23

