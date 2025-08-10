Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 18:23 | Обновлено 10 августа 2025, 18:34
Карпаты – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче второго тура УПЛ

10 августа 2025, 18:23 | Обновлено 10 августа 2025, 18:34
ФК Шахтер

10 августа в матче второго тура Украинской Премьер-лиги львовские «Карпаты» принимают донецкий «Шахтер».

Уже на 9-й минуте матча «горняки» открыли счет. Автором гола стал бразилец – Невертон. Но «Карпаты» быстро вернулись в игру и сбросили счет на 17-й минуте.

Через 6 минут «Шахтер» снова вышел вперед. Забил – Кауан Элиас.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 1:2 (первый тайм)

Голы: Ігор Невес, 17 – Невертон, 9, Кауан Елиас, 23

Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Карпаты быстро отыгрались. Невес расшатал защиту Шахтера
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Невертон открыл счет. Шахтер забил быстрый гол Карпатам
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
