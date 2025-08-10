Даяна Ястремская – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
10 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В 1/32 финала украинка сыграет против представительницы Болгарии Виктории Томовой (WTA 102). Поединок состоится первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в третьем раунде поборется либо против Ван Синьюй, либо против Коко Гауфф.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ева Лис уступила Мэдисон Киз в 1/32 финала американского тысячника
Сборная Украины одержала победу и возглавила группу