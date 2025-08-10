Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Даяна Ястремская – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

10 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В 1/32 финала украинка сыграет против представительницы Болгарии Виктории Томовой (WTA 102). Поединок состоится первым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в третьем раунде поборется либо против Ван Синьюй, либо против Коко Гауфф.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Виктория Томова смотреть онлайн WTA Цинциннати
