С кем сыграет Интер Майами? Определены четвертьфинальные пары Кубка лиг

В Кубке лиг 2025 определены все четвертьфинальные пары по итогам первого (группового раунда).

Каждая из 36 команд (18 американских и 18 мексиканских) провела по три матча. Коллективы из США были распределены в одну групп, клубы из Мексики – в другую.

Система подсчета очков: 3 балла за победу в основное время, 2 балла за победу в серии пенальти, один балл за поражение в серии пенальти.

По итогам группового этапа в четвертьфинал вышли 8 команд – четыре американских коллектива и четыре мексиканских.

MLS: Сиэтл Саундерс (9), Интер Майами (8), Лос-Анджелес Гэлакси (7), Орландо Сити (7).

Сиэтл Саундерс (9), Интер Майами (8), Лос-Анджелес Гэлакси (7), Орландо Сити (7). Liga MX: Толука (8), Пачука (7), Тигрес (6), Пуэбла (6).

Пары 1/4 финала:

Сиэтл Саундерс – Пуэбла

Сиэтл Саундерс – Пуэбла Лос-Анджелес Гэлакси – Пачука

Лос-Анджелес Гэлакси – Пачука Толука – Орландо Сити

Толука – Орландо Сити Интер Майами – Тигрес

Все четвертьфинальные матчи пройдут 20 августа. Полуфиналы состоятся 26–27 августа, а финал и поединок за третье место запланированы на 31 число.

Сетка плей-офф Кубка лиг

Таблица Кубка лиг (MLS)

Таблица Кубка лиг (Liga MX)