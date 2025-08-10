С кем сыграет Интер Майами? Определены четвертьфинальные пары Кубка лиг
Четыре американских клуба и четыре мексиканских начнут плей-офф турнира 20 августа
В Кубке лиг 2025 определены все четвертьфинальные пары по итогам первого (группового раунда).
Каждая из 36 команд (18 американских и 18 мексиканских) провела по три матча. Коллективы из США были распределены в одну групп, клубы из Мексики – в другую.
Система подсчета очков: 3 балла за победу в основное время, 2 балла за победу в серии пенальти, один балл за поражение в серии пенальти.
По итогам группового этапа в четвертьфинал вышли 8 команд – четыре американских коллектива и четыре мексиканских.
- MLS: Сиэтл Саундерс (9), Интер Майами (8), Лос-Анджелес Гэлакси (7), Орландо Сити (7).
- Liga MX: Толука (8), Пачука (7), Тигрес (6), Пуэбла (6).
Пары 1/4 финала:
- Сиэтл Саундерс – Пуэбла
- Лос-Анджелес Гэлакси – Пачука
- Толука – Орландо Сити
- Интер Майами – Тигрес
Все четвертьфинальные матчи пройдут 20 августа. Полуфиналы состоятся 26–27 августа, а финал и поединок за третье место запланированы на 31 число.
Сетка плей-офф Кубка лиг
Таблица Кубка лиг (MLS)
Таблица Кубка лиг (Liga MX)
