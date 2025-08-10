Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С кем сыграет Интер Майами? Определены четвертьфинальные пары Кубка лиг
Major League Soccer
10 августа 2025, 09:28 | Обновлено 10 августа 2025, 09:52
Четыре американских клуба и четыре мексиканских начнут плей-офф турнира 20 августа

Getty Images/Global Images Ukraine

В Кубке лиг 2025 определены все четвертьфинальные пары по итогам первого (группового раунда).

Каждая из 36 команд (18 американских и 18 мексиканских) провела по три матча. Коллективы из США были распределены в одну групп, клубы из Мексики – в другую.

Система подсчета очков: 3 балла за победу в основное время, 2 балла за победу в серии пенальти, один балл за поражение в серии пенальти.

По итогам группового этапа в четвертьфинал вышли 8 команд – четыре американских коллектива и четыре мексиканских.

  • MLS: Сиэтл Саундерс (9), Интер Майами (8), Лос-Анджелес Гэлакси (7), Орландо Сити (7).
  • Liga MX: Толука (8), Пачука (7), Тигрес (6), Пуэбла (6).

Пары 1/4 финала:

  • Сиэтл Саундерс – Пуэбла
  • Лос-Анджелес Гэлакси – Пачука
  • Толука – Орландо Сити
  • Интер Майами – Тигрес

Все четвертьфинальные матчи пройдут 20 августа. Полуфиналы состоятся 26–27 августа, а финал и поединок за третье место запланированы на 31 число.

Сетка плей-офф Кубка лиг

Таблица Кубка лиг (MLS)

Таблица Кубка лиг (Liga MX)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
