Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Модель и жена экс-футболиста Ливерпуля засветила ягодицы на яхте
10 августа 2025, 00:56
ФОТО. Модель и жена экс-футболиста Ливерпуля засветила ягодицы на яхте

Ветер поднял прозрачную юбку Эбби Клэнси прямо на глазах у Крауча

ФОТО. Модель и жена экс-футболиста Ливерпуля засветила ягодицы на яхте
Instagram. Эбби Клэнси

39-летняя модель Эбби Клэнси пережила неловкий момент на яхте во время отдыха с мужем Питером Краучем – экс-футболистом «Ливерпуля» и сборной Англии.

Во время прогулки на доске для серфинга ветер поднял ее прозрачную юбку, и она поспешила прикрыться.

Подобный случай произошёл в прошлом месяце на пляже в Алмансиле, где пара отдыхала с четырьмя детьми.

Эбби и Питер вместе почти 20 лет и ведут подкаст «Терапия Крауч» о браке и семейной жизни.

Максим Лапченко
Комментарии
