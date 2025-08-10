Другие новости10 августа 2025, 00:56 |
334
0
ФОТО. Модель и жена экс-футболиста Ливерпуля засветила ягодицы на яхте
Ветер поднял прозрачную юбку Эбби Клэнси прямо на глазах у Крауча
10 августа 2025, 00:56 |
334
0
39-летняя модель Эбби Клэнси пережила неловкий момент на яхте во время отдыха с мужем Питером Краучем – экс-футболистом «Ливерпуля» и сборной Англии.
Во время прогулки на доске для серфинга ветер поднял ее прозрачную юбку, и она поспешила прикрыться.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Подобный случай произошёл в прошлом месяце на пляже в Алмансиле, где пара отдыхала с четырьмя детьми.
Эбби и Питер вместе почти 20 лет и ведут подкаст «Терапия Крауч» о браке и семейной жизни.
