ФОТО. Модель и жена экс-футболиста Ливерпуля засветила ягодицы на яхте

39-летняя модель Эбби Клэнси пережила неловкий момент на яхте во время отдыха с мужем Питером Краучем – экс-футболистом «Ливерпуля» и сборной Англии.

Во время прогулки на доске для серфинга ветер поднял ее прозрачную юбку, и она поспешила прикрыться.

Подобный случай произошёл в прошлом месяце на пляже в Алмансиле, где пара отдыхала с четырьмя детьми.

Эбби и Питер вместе почти 20 лет и ведут подкаст «Терапия Крауч» о браке и семейной жизни.