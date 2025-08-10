ПОНОМАРЕВ: «У нас не должно быть основных, запасных игроков – мы едины»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы своей команды над Эпицентром во втором туре Украинской Премьер-лиги.

– Виталий Юрьевич, коротко о сегодняшней игре.

– Неоднозначный матч со многими подтекстами, потому что ЛНЗ давно не выигрывал. И конечно, что команда хотела победить, особенно в первом домашнем матче. Но нужно такие матчи выигрывать гораздо спокойнее, реализовывать свои моменты и не приводить к тому, что в конце матча было достаточно напряженно.

– В первом тайме команда имела ощутимое преимущество над соперником, во втором игра выровнялась. Это было сознательное решение тренерского штаба или просто команда физически подсела?

– Нет, я говорил после предыдущей игры, что команда еще не полностью функционально готова после сборов, это будет где-то в третьем, четвертом туре, по нашему мнению. Но я хочу поблагодарить команду, ребят за ту работу, которую они проделали. Это для них совсем другая, необычная работа. Вся команда работала, кто лучше, кто хуже. Поэтому я очень благодарен футболистам за эту работу. Хотя, если взять сегодняшний матч, 70% матча, по моему мнению, у нас было тотальное преимущество. Просто надо реализовывать свои моменты, и, скорее всего, тех 20 минут, которые мы хуже играли от Эпицентра, это и физические кондиции на сегодняшний день, и психология. Команда давно не выигрывала, был положительный счет на табло – это влияло на футболистов, они начали играть осторожнее, чтобы сохранить счет.

– В прошлом сезоне и журналисты, и болельщики, глядя на игру ЛНЗ, напоминали идущего осла Иа в мультфильме о Винни Пухе смотрел в пруд, и говорил: «неистовое зрелище». Сегодня – все изменилось. Прежде всего, изменилось настроение, у меня только одно опасение, такой страсти хватит до конца сезона?

– На сегодняшний день у тренерского штаба есть полная поддержка руководства, и ни один футболист здесь не будет играть, который не заслуживает этого. Украинец, легионер, молодой, опытный – нет разницы. Здесь будут играть только те футболисты, которые будут заслуживать, по мнению нашего тренерского штаба, играть в основном составе. Поэтому по дисциплине, порядку, подготовленности, я думаю, что проблем не будет. Если будет несоблюдение футболистами этих правил, конечно, мы будем прощаться с такими футболистами. Футбол должны играть подготовленные люди, я понимаю, какие были раньше моменты, как команда играла, мы анализировали. И нужно хотеть добиваться побед, потому что нужно уважать своих болельщиков, нужно уважать руководство клуба, которое вкладывает немалые средства в футбол.

- Довольны ли Вы креативными действиями центральных полузащитников, и чего не хватало в последнем пассе, во втором тайме?

– В общем, доволен, но у нас есть свое видение, своя модель игры, и возможно не все футболисты готовы играть в этот футбол, поэтому, конечно, еще зимой в трансферное окно будут изменения. Я сказал футболистам откровенно, что они все достаточно качественно работают, но у кого-то выходит, у кого-то нет, это не значит, что он плохо работает. Мы будем работать на трансферном рынке, не просто брать футболистов, чтобы взять в команду. Он должен обладать хорошими качествами, быть интегрированным в команду.

– Сегодня арбитр давал бороться и где-то эта борьба даже переходила границу, полетели подкаты, полетели искры. Оцените уровень сегодняшнего судейства и насколько футболистам ЛНЗ комфортно играть в такой жесткий футбол? (Вопрос Sport.ua)

– Я не буду оценивать судейство, поскольку это есть кому делать. Современный футбол он силовой и быстрый. Сегодня без этого тяжело играть. Надо выигрывать единоборства, не все футболисты готовы к тому, но мы будем делать все, чтобы адаптироваться к такому футболу.

– Сегодня вышел впервые в официальном матче Даниил Кравчук, и, по моему мнению, он усилил игру. Прокомментируйте его действия на поле в сегодняшнем матче (Вопросы Sport.ua)

– Я сказал команде перед игрой, и на сборах часто говорил, у нас не должно быть основных игроков, запасных игроков – мы единственная команда, – сказал коуч.