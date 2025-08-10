Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Португальский маэстро. Бернарду Силве исполнился 31 год
Португалия
Португальский маэстро. Бернарду Силве исполнился 31 год

Легенда «Манчестер Сити» празднует день рождения

Португальский маэстро. Бернарду Силве исполнился 31 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

10 августа свой день рождения празднует полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» – Бернарду Силва.

В профессиональной карьере Силва выступал за три клуба: «Бенфика», «Монако» и «Ман Сити». Больше всего запомнился своими выступлениями за «горожан», в составе которых португалец вышел 407 раз на поле и отличился 145 результативными действиями (72 Г + 73 А).

На международном уровне Бернарду провел 102 поединка, в которых забил 13 голов, отдал 28 ассистов и дважды становился победителем Лиги Наций (2018/19, 2024/25).

Всего в клубной карьере хавбек сыграл 595 матчей, отличившись 107 забитыми мячами, 99 результативными передачами и завоевал 22 трофея.

Все трофеи Бернарду Силвы

  • Лига Наций (2)
  • Лига чемпионов
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Англии (6)
  • Кубок Англии (2)
  • Суперкубок Англии (3)
  • Кубок английской лиги (4)
  • Чемпионат Португалии
  • Кубок Португалии
  • Кубок португальской лиги
  • Чемпионат Франции
  • Клубный чемпионат мира

Бернарду Силва Бенфика Монако Манчестер Сити сборная Португалии по футболу статистика день рождения
