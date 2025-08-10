Португальский маэстро. Бернарду Силве исполнился 31 год

10 августа свой день рождения празднует полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» – Бернарду Силва.

В профессиональной карьере Силва выступал за три клуба: «Бенфика», «Монако» и «Ман Сити». Больше всего запомнился своими выступлениями за «горожан», в составе которых португалец вышел 407 раз на поле и отличился 145 результативными действиями (72 Г + 73 А).

На международном уровне Бернарду провел 102 поединка, в которых забил 13 голов, отдал 28 ассистов и дважды становился победителем Лиги Наций (2018/19, 2024/25).

Всего в клубной карьере хавбек сыграл 595 матчей, отличившись 107 забитыми мячами, 99 результативными передачами и завоевал 22 трофея.

Все трофеи Бернарду Силвы