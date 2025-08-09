У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года
Лассина Траоре больше не поможет «горнякам» в 2025
Донецкий «Шахтер» понес кадровые потери. Форвард команды вылетел к концу календарного года.
24-летний буркинийский нападающий Лассина Траоре из-за травмы не сможет помочь подопечным Арды Турана до конца 2025 года. Траоре получил травму квадрицепса и ожидает оперативного лечения.
Бразильский вингер Кевин продолжает восстанавливаться от травмы и пропустит еще около двух недель.
Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о первом матче Q3 Лиги Европы против «Панатинаикоса» (0:0).
Здоровʼя футболісту!