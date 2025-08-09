Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Турана – кадровые проблемы. Нападающий вылетел до конца года
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 21:26 |
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Донецкий «Шахтер» понес кадровые потери. Форвард команды вылетел к концу календарного года.

24-летний буркинийский нападающий Лассина Траоре из-за травмы не сможет помочь подопечным Арды Турана до конца 2025 года. Траоре получил травму квадрицепса и ожидает оперативного лечения.

Бразильский вингер Кевин продолжает восстанавливаться от травмы и пропустит еще около двух недель.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о первом матче Q3 Лиги Европы против «Панатинаикоса» (0:0).

Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Важкувато буде у єврокубках без форвардів
Ответить
+1
Обсервер Влад
Ну а шо, сидить собі на курортах, відновлюється, нічого не робить, ні за що не переживає - а зарплата(і немаленька!) тим часом справно собі капає на рахунок. Не життя, а казка!
Ответить
0
serhiy11
Треба було продавати його скоріше ,бачили ,що травматичний і гра в нього не йшла. Антверпен ,вроді. Але ахметці замало було ,тепер буде вічно травмований на лавці. 
Ответить
0
New Zealander
Шкода. А що там по Егіналдо. Я так зрозумів, що Егі знову робив із мухи слона як і минулого разу (коли нібито отримав травму, плакав але на наступну гру вже грав) і буде готовий до матчу з Панатінайкосом? 
Ответить
0
Alexander Киев
Дуже шкода Траоре, чудова людина і досить не поганий футболіст, але настільки травматичний.. тільки відновився і знову вибуває на такий тривалий час 🥲
Здоровʼя футболісту! 
Ответить
0
sania
Далі буде. Туран вже свого добився у грі з Бешиком. Форсування підготовки було спрямоване на цю гру. Після року канікул при Пушкові ставити по три тренування в день...
Ответить
-1
saltim
Бесполезный мешок картошки. Наплевать и забыть
Ответить
-2
