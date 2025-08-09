Исак в ярости. Ньюкасл сообщил, что трансфера в Ливерпуль не будет
Владельцы клуба решили, что игрок остается
По информации британских СМИ, владельцы Ньюкасла передали форварду Александеру Исаку, что трансфера в Ливерпуль этим летом не будет и игрок останется в команде.
При этом Исак ранее уже бойкотировал тренировки и занимался индивидуально, однако позже вернулся в общую группу в ожидании трансфера.
Ливерпуль предложил 110 миллионов фунтов и получил отказ, не собираясь давать 130+ миллионов, которые требует Ньюкасл.
При этом Сороки неудачно работают на трансферном рынке и пока не могут подписать замену для Исака. В субботу цель клуба, Беньямин Шешко, перешел в Манчестер Юнайтед.
Сообщается, что Исак в ярости из-за отказа клуба продать его в состав чемпиона Англии, но пока нет информации, что игрок предпримет дальше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец окажется в топ-команде Европы
Экс-игрок сборной Украины появился в составе ЛСТМ-536 и был удален за разговоры