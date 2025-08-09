Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Исак в ярости. Ньюкасл сообщил, что трансфера в Ливерпуль не будет
Англия
09 августа 2025, 19:40 |
Владельцы клуба решили, что игрок остается

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

По информации британских СМИ, владельцы Ньюкасла передали форварду Александеру Исаку, что трансфера в Ливерпуль этим летом не будет и игрок останется в команде.

При этом Исак ранее уже бойкотировал тренировки и занимался индивидуально, однако позже вернулся в общую группу в ожидании трансфера.

Ливерпуль предложил 110 миллионов фунтов и получил отказ, не собираясь давать 130+ миллионов, которые требует Ньюкасл.

При этом Сороки неудачно работают на трансферном рынке и пока не могут подписать замену для Исака. В субботу цель клуба, Беньямин Шешко, перешел в Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что Исак в ярости из-за отказа клуба продать его в состав чемпиона Англии, но пока нет информации, что игрок предпримет дальше.

Ливерпуль Ньюкасл трансферы Александер Исак трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Telegraph
