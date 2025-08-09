Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Бывшая Милевского показала своего парня. Он – экс-динамовец
09 августа 2025, 00:27
ФОТО. Бывшая Милевского показала своего парня. Он – экс-динамовец

Валерия Крук показала своего возлюбленного – экс-футболиста Александра Яковенко

ФОТО. Бывшая Милевского показала своего парня. Он – экс-динамовец
Instagram. Валерия Крук

Валерия Крук опубликовала откровенное фото с новым избранником.

Экс-девушка Артема Милевского, блогерша Валерия Крук, показала романтический кадр с 38-летним Александром Яковенко.

Пара позирует в бассейне, а пост сопровождает тема женского хейта.

Яковенко – бывший игрок «Динамо», выступавший также в Бельгии, Италии, Нидерландах и Испании.

Завершив карьеру, он стал футбольным агентом.

Валерия редко делится личным, отношения с Александром продолжаются уже несколько лет – он младше девушки на 8 лет.

