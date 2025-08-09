ФОТО. Бывшая Милевского показала своего парня. Он – экс-динамовец
Валерия Крук показала своего возлюбленного – экс-футболиста Александра Яковенко
Валерия Крук опубликовала откровенное фото с новым избранником.
Экс-девушка Артема Милевского, блогерша Валерия Крук, показала романтический кадр с 38-летним Александром Яковенко.
Пара позирует в бассейне, а пост сопровождает тема женского хейта.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Яковенко – бывший игрок «Динамо», выступавший также в Бельгии, Италии, Нидерландах и Испании.
Завершив карьеру, он стал футбольным агентом.
Валерия редко делится личным, отношения с Александром продолжаются уже несколько лет – он младше девушки на 8 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер отметил прогресс Михавко
Мирослав Ступар поддержал недовольство Арды Турана