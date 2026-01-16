Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 января 2026, 16:05 | Обновлено 16 января 2026, 16:11
Романо подтвердил. Ман Сити подпишет топ-защитника за смешные деньги

Марк Гехи покинет «Кристал Пэлас»

Романо подтвердил. Ман Сити подпишет топ-защитника за смешные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Английский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Марк Гехи вскоре перейдет в «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» заплатят за 25-летнего футболиста примерно 20 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2025/26 Марк Гехи провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 55 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» подписал Антуана Семеньо.

трансферы Кристал Пэлас трансферы АПЛ Фабрицио Романо Марк Гехи Манчестер Сити
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
