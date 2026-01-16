Романо подтвердил. Ман Сити подпишет топ-защитника за смешные деньги
Марк Гехи покинет «Кристал Пэлас»
Английский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Марк Гехи вскоре перейдет в «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «горожане» заплатят за 25-летнего футболиста примерно 20 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне 2025/26 Марк Гехи провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 55 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Сити» подписал Антуана Семеньо.
🚨💣 BREAKING: Marc Guehi to Manchester City, HERE WE GO! 💙— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026
Official proposal accepted by Crystal Palace right now — understand fee will be around £20m.
Guehi has ACCEPTED move to #MCFC.
Exclusive story, now confirmed. 🧨 pic.twitter.com/Vo4bKmyzCU
