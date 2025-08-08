Шовковский оценил победу Динамо в УПЛ и выделил 4 игроков

Динамо в рамках 2-го тура чемпионата Украины обыграло Рух со счетом 5:1. Наставник Александр Шовковский дал комментарий по итогам встречи.

«После всего двух дней восстановления и долгого переезда было непросто. Поэтому дали проявить себя другим игрокам, у которых было меньше времени на поле. Я доволен их отношением, доволен игрой Яцыка, Брагару, Биловара, Караваева – они провели отличный матч. Жаль, что пропустили в конце, этого можно было избежать. Нам нужно были эти позитивные эмоции перед вторым матчем с Пафосом».

«Конечно, мне всегда хочется, чтобы игроки были идеальными, просто идеальными. Хотя бы, чтобы мечтали об этом. Поэтому такая реакция на пропущенный гол при победе 5:1».

«Герреро? К сожалению, не забил, но много работал на команду, это главное. У него еще будут шансы, он будет забивать, я уверен».

«Яцык? Рассчитываю на всех игроков в команде. Никто не имеет закрепленного места в основе. Календарь такой, что все будут играть, но они должны быть готовы всегда. Теперь будет восстановление и подготовка к игре с Пафосом», – сказал Шовковский.