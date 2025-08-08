Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-форвард сборной Украины рассказал, за счет чего Полесье уничтожило Пакш
Лига конференций
08 августа 2025, 13:51 |
536
0

Подопечные Руслана Ротаня сыграли тактически грамотно

ФК Полесье

В первом матче квалификации Лиги конференций футболисты «Полесья» в словацком Прешове взяли верх над венгерским «Пакшом» – 3:0.

Бывший игрок национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло полишчанам одержать разгромную победу.

– Прежде всего, подопечные Руслана Ротаня сыграли тактически грамотно. Они хорошо подготовились к игре гостей вторым номером по схеме 3-5-2 и пытались сломать оборонительные редуты, заманивая визави на свою половину поля, и благодаря умелому отбору в переходной фазе находили уязвимые места на флангах защиты соперника. Именно активность на левом фланге Бориса Крушинского помогла номинальным хозяевам отличиться дважды.

Пользовались полищуки и еще одним «козырем» венгров – домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений. Вспомним, как наши забили второй гол, когда вратарь гостей побоялся сыграть на выходе. Поэтому смело можно сказать, что полищуки изрядно досадили «Пакшу» его же оружием.

– Уже по традиции за «Пакш» играли исключительно венгры, а вчера Ротань преподнес им сюрприз, также выставив в старте только украинцев.

– Видимо, новому руководителю «Полесья» Ротаню действительно нужно было время, чтобы определиться, кто чего стоит из подопечных. Не исключено, что именно по этой причине житомирянам не хватало сбалансированности в первых противостояниях под руководством Ротаня. Но постепенно все наладилось и позорное поражение от «Санта Коломы» будет вспоминаться как нечто невероятное.

Ведь уже стартовый поединок в УПЛ с «Карпатами» доказал, что в «Полесье» определились с основной обоймой исполнителей, которые действуют интенсивно, нагнетая темп. Это позволило уверенно победить во Львове, в таком же ключе полещуки действовали и в Прешове.

– Можно ли уже поздравить футболистов «Полесья» с выходом в следующий раунд, где им предстоит встретиться с именитой итальянской «Фиорентиной»?

– Давайте не будем торопиться. То, что «Пакш» будет сражаться до конца, подтвердили последние минуты вчерашнего матча, когда гости «заработали» удаление Богдана Михайличенко и забили гол, который, к счастью, был отменен.

Поэтому хочу пожелать футболистам «Полесья» в Пакше сыграть на одном дыхании и не расслабляться. Хотя, конечно, до Флоренции они стали значительно ближе.

Ранее «Полесье» назвало лучшего игрока в матче с «Пакшом».

По теме:
Отдал два ассиста. Полесье назвало лучшего игрока в матче с Пакшем
Защитник Полесья: «Пакш? Мы разобрали очень хорошего соперника»
Украинцы забили 50-й мяч в Лиге конференций
Пакш Полесье Житомир Лига конференций Александр Паляница инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
