Назван лучший игрока Шахтера в матче с Панатинаикосом

В четверг, 7 августа, состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Панатинаикосом» и донецким «Шахтером».

Встречу принимал «Спирос Луис» в Афинах. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча завершилась со счетом 0:0. Ответная игра состоится 14 августа в Кракове.

По итогам голосования среди болельщиков, лучшим игроком матча в составе «горняков» был украинский голкипер Дмитрий Ризнык. Он сохранил свои ворота сухими, совершив 6 сейвов.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» ведет переговоры по трансферу нападающего.