Украина. Премьер лига
16 января 2026, 17:35 |
Шахтер активировал солидную клаусулу легионера. Футболист принял решение

Макси Ойеделе привлекал внимание донецкого клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Макси Ойеделе

Польский полузащитник «Страсбурга» Макси Ойеделе привлекал внимание донецкого «Шахтера». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, украинский гранд активировал клаусулу в размере шести миллионов евро, прописанную в контракте 21-летнего футболиста. Макси же отказался переходить к «горнякам», в конечно итоге став игроком «Страсбурга».

В текущем сезоне Макси Ойеделе провел всего один матч на клубном уровне во всех турниах, почти всю кампанию футболист пропускает из-за повреждения. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Шахтера» может отправиться в аренду за границу.

