Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 августа 2025, 21:56 | Обновлено 07 августа 2025, 22:24
ВИДЕО. После навеса со штрафного Бескоровайный удвоил перевес Полесья

В первом тайме житомирская команда забила два мяча в ворота команды Пакш

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

На 45+1 минуте после навеса со штрафного Даниил Бескоровайный ударом головой удвоил перевес Полесья (2:0).

ГОЛ! 2:0. Даниил Бескоровайный, 45+1 мин

Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Пакш Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Даниил Бескоровайный
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
