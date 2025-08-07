ВИДЕО. После навеса со штрафного Бескоровайный удвоил перевес Полесья
В первом тайме житомирская команда забила два мяча в ворота команды Пакш
Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.
На 45+1 минуте после навеса со штрафного Даниил Бескоровайный ударом головой удвоил перевес Полесья (2:0).
ГОЛ! 2:0. Даниил Бескоровайный, 45+1 мин
