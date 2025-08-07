ВИДЕО. После навеса со штрафного Бескоровайный удвоил перевес Полесья

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

На 45+1 минуте после навеса со штрафного Даниил Бескоровайный ударом головой удвоил перевес Полесья (2:0).

ГОЛ! 2:0. Даниил Бескоровайный, 45+1 мин