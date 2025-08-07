Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джон ИЗНЕР: «Можно ли вернуть флаг российским теннисистам? Выглядит нелепо»
Другие новости
07 августа 2025, 18:22 | Обновлено 07 августа 2025, 18:28
233
0

Джон ИЗНЕР: «Можно ли вернуть флаг российским теннисистам? Выглядит нелепо»

Рекордсмен по количеству эйсов в истории тенниса полез туда, где вряд ли имеет понимание

07 августа 2025, 18:22 | Обновлено 07 августа 2025, 18:28
233
0
Джон ИЗНЕР: «Можно ли вернуть флаг российским теннисистам? Выглядит нелепо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Изнер

Бывший восьмой номер рейтинга АТР, победитель 24 турниров на уровне Тура, рекордсмен по количеству эйсов в истории тенниса (14 470) 208-сантиметровый Джон Изнер опубликовал странный твит.

Изнеру почему-то не понравилось, что российские теннисисты и теннисистки выступают без флага своей страны:

«Можно ли вернуть флаг российским теннисистам? Сейчас это выглядит немного нелепо».

Под его постом в социальной сети X (Twitter) развернулась дискуссия, а один из пользователей отметил: «И, честно говоря, не пожимать руки после матча – это тоже нелепо». Изнер на такое сообщение отреагировал эмодзи: «🎯».

Портал Большой теннис Украины решил пояснить Изнеру, почему его возмущения выглядят нелепо:

«Совершенно омерзительно просыпаться после ужасной ночи атак – когда твой ребенок дрожит от страха в ванной, пока российские дроны взрываются рядом с домом – и видеть твит о «важности» возвращения флагов российским теннисистам.

Джон, приезжай и поживи несколько ночей в Киеве, Харькове, Днепре или Одессе – а потом пиши свои твиты про флаги. Даже спустя четыре года, как россия убивает невинных украинцев и разрушает нашу страну, все еще находятся люди, которые считают, что приоритет – это вернуть им флаги… а не остановить убийства».

Странно, но Изнер пока никак не отреагировал на этот пост.

По теме:
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Джон Изнер российско-украинская война
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Форхенд Ястремской признан лучшим ударом месяца в женском Туре
Теннис | 07 августа 2025, 16:17 3
ВИДЕО. Форхенд Ястремской признан лучшим ударом месяца в женском Туре
ВИДЕО. Форхенд Ястремской признан лучшим ударом месяца в женском Туре

Даяна победила в голосовании от WTA

Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Бокс | 06 августа 2025, 23:34 0
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»

«Железный Майк» – о Джордже Формане

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06.08.2025, 22:40
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Легендарное противостояние. Список последних 10 обладателей Золотого мяча
Футбол | 07.08.2025, 17:08
Легендарное противостояние. Список последних 10 обладателей Золотого мяча
Легендарное противостояние. Список последних 10 обладателей Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 412
Футбол
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 7
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем