Джон ИЗНЕР: «Можно ли вернуть флаг российским теннисистам? Выглядит нелепо»
Рекордсмен по количеству эйсов в истории тенниса полез туда, где вряд ли имеет понимание
Бывший восьмой номер рейтинга АТР, победитель 24 турниров на уровне Тура, рекордсмен по количеству эйсов в истории тенниса (14 470) 208-сантиметровый Джон Изнер опубликовал странный твит.
Изнеру почему-то не понравилось, что российские теннисисты и теннисистки выступают без флага своей страны:
«Можно ли вернуть флаг российским теннисистам? Сейчас это выглядит немного нелепо».
Под его постом в социальной сети X (Twitter) развернулась дискуссия, а один из пользователей отметил: «И, честно говоря, не пожимать руки после матча – это тоже нелепо». Изнер на такое сообщение отреагировал эмодзи: «🎯».
Портал Большой теннис Украины решил пояснить Изнеру, почему его возмущения выглядят нелепо:
«Совершенно омерзительно просыпаться после ужасной ночи атак – когда твой ребенок дрожит от страха в ванной, пока российские дроны взрываются рядом с домом – и видеть твит о «важности» возвращения флагов российским теннисистам.
Джон, приезжай и поживи несколько ночей в Киеве, Харькове, Днепре или Одессе – а потом пиши свои твиты про флаги. Даже спустя четыре года, как россия убивает невинных украинцев и разрушает нашу страну, все еще находятся люди, которые считают, что приоритет – это вернуть им флаги… а не остановить убийства».
Странно, но Изнер пока никак не отреагировал на этот пост.
