  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Барселоне приняли неожиданное решение по легенде клуба
Испания
07 августа 2025, 16:46 | Обновлено 07 августа 2025, 17:00
591
0

ОФИЦИАЛЬНО. В Барселоне приняли неожиданное решение по легенде клуба

У Марка-Андре тер Штегена отобрали капитанскую повязку

ОФИЦИАЛЬНО. В Барселоне приняли неожиданное решение по легенде клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкого голкипера каталонской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена лишили капитанской повязки в испанском гранде. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Связанно это решение с дисциплинарным разбирательством в отношении 33-летнего футболиста, до окончания которого роль капитана команды н себя возьмет уругвайский защитник Рональд Араухо.

По сообщениям СМИ, причиной конфликта является нерешенный вопрос с сроком, который из-за травмы пропустит тер Штеген. Игрок не намерен давать разрешение на передачу информации по своей травме медицинскому отделу Ла Лиги. Это могло бы помочь испанскому гранду зарегистрировать новых футболистов.

Ранее сообщалось о том, что обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года.

По теме:
Кто лидирует между Барселоной и Реалом по количеству Золотых мячей?
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года
18-летний вундеркинд впечатлил Хаби Алонсо. Футболист получит шанс в Реале
Марк-Андре тер Штеген Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рональд Араухо
Даниил Кирияка Источник: ФК Барселона
