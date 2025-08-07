ОФИЦИАЛЬНО. В Барселоне приняли неожиданное решение по легенде клуба

Немецкого голкипера каталонской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена лишили капитанской повязки в испанском гранде. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Связанно это решение с дисциплинарным разбирательством в отношении 33-летнего футболиста, до окончания которого роль капитана команды н себя возьмет уругвайский защитник Рональд Араухо.

По сообщениям СМИ, причиной конфликта является нерешенный вопрос с сроком, который из-за травмы пропустит тер Штеген. Игрок не намерен давать разрешение на передачу информации по своей травме медицинскому отделу Ла Лиги. Это могло бы помочь испанскому гранду зарегистрировать новых футболистов.

