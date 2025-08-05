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Испания
05 августа 2025, 11:40 |
517
0

Громкий скандал в Барселоне. Клуб угрожает санкциями своему футболисту

Марк-Андре тер Штеген отказался предоставлять информацию о своей травме в медицинский отдел

05 августа 2025, 11:40 |
517
0
Громкий скандал в Барселоне. Клуб угрожает санкциями своему футболисту
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отказался давать официальное разрешение на передачу информации о своей травме в медицинский отдел Ла Лиги.

Каталонский клуб был уверен, что немецкий футболист пойдет на такой шаг, что позволило бы зарегистрировать новых игроков. Чемпионы Испании планировали воспользоваться специальным правилом, чтобы использовать 80% зарплаты тер Штегена и зарегистрировать тех, кто присоединился к команде во время летнего трансферного окна.

«Барселона» разгневана поступком 33-летнего вратаря и решила передать дело в юридический отдел, чтобы иметь возможность использовать санкции против своего футболиста.

«Блугранас» признают, что Марк-Андре имеет полное право не разглашать свои частные медицинские данные, однако это первый случай в истории команды, когда игрок отказывается передавать информацию о себе, чтобы помочь клубу.

Каталонский клуб уверен, что вратарь специально обманывает всех и не сообщает правду о своей травме и операции. Немецкий вратарь считает, что вернется на поле через три месяца, однако в клубе уверены, что его восстановление может затянуться до полгода. Конфликт между сторонами продолжает набирать обороты.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Марк-Андре тер Штеген травма
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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