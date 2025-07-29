Тер Штеген перенес операцию и выбыл на 4 месяца. Это поможет Барселоне
Можно зарегистрировать игроков
Во вторник вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген перенес операцию на спине. Сообщается, что все прошло успешно, однако игрок выбыл на 3-4 месяца.
При этом для каталонского клуба, который не рассчитывает на немца, это хорошие новости. Травма и вывод зарплаты тер Штегена из общего финансового учета позволит зарегистрировать трех игроков, в том числе новичка Маркуса Рэшфорда.
Тер Штеген из-за травмы в прошлом сезоне сыграл лишь в девяти матчах, а основным был Войцех Щенсны.
Летом Барселона подписала вратаря Хоана Гарсию.
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