Тер Штеген перенес операцию и выбыл на 4 месяца. Это поможет Барселоне

Во вторник вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген перенес операцию на спине. Сообщается, что все прошло успешно, однако игрок выбыл на 3-4 месяца.

При этом для каталонского клуба, который не рассчитывает на немца, это хорошие новости. Травма и вывод зарплаты тер Штегена из общего финансового учета позволит зарегистрировать трех игроков, в том числе новичка Маркуса Рэшфорда.

Тер Штеген из-за травмы в прошлом сезоне сыграл лишь в девяти матчах, а основным был Войцех Щенсны.

Летом Барселона подписала вратаря Хоана Гарсию.