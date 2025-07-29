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Испания
29 июля 2025, 19:20 | Обновлено 29 июля 2025, 19:30
207
0

Тер Штеген перенес операцию и выбыл на 4 месяца. Это поможет Барселоне

Можно зарегистрировать игроков

29 июля 2025, 19:20 | Обновлено 29 июля 2025, 19:30
207
0
Тер Штеген перенес операцию и выбыл на 4 месяца. Это поможет Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Во вторник вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген перенес операцию на спине. Сообщается, что все прошло успешно, однако игрок выбыл на 3-4 месяца.

При этом для каталонского клуба, который не рассчитывает на немца, это хорошие новости. Травма и вывод зарплаты тер Штегена из общего финансового учета позволит зарегистрировать трех игроков, в том числе новичка Маркуса Рэшфорда.

Тер Штеген из-за травмы в прошлом сезоне сыграл лишь в девяти матчах, а основным был Войцех Щенсны.

Летом Барселона подписала вратаря Хоана Гарсию.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Иван Зинченко Источник: AS
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