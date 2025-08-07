Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Экс-нападающий сборной Украины: «Венгры играют в противный футбол»

В новый этап Лиги конференций – с багажом горького опыта

Экс-нападающий сборной Украины: «Венгры играют в противный футбол»
ФК Полесье

После стартового матча нынешнего розыгрыша Лиги конференций, в котором житомирское «Полесье» потерпело сенсационное поражение от андорской «Санты-Коломы», недооценки соперника или самоуверенности команды Руслана Ротаня, надеяться больше не на что. Тем более, что в третьем квалификационном раунде придется играть с представителем футбольной страны – венгерским «Пакшем».

О своих ожиданиях от сегодняшнего поединка «Полесья» с венграми, который состоится на стадионе «Татран Арена» в словацком городе Прешов, корреспонденту Sport.ua рассказал воспитанник житомирского футбола, экс-игрок сборной Украины Александр Паляница.

– Считаю, что соперник «Полесью» по зубам, – сказал он. – Хотя об этом же говорили и в отношении «Санта-Коломы», которой житомиряне первый матч проиграли.

– Следует надеяться, что после того громкого фиаско команда Руслана Ротаня сделала надлежащие выводы.

– Надеюсь, что да. Поэтому не думаю, что в сегодняшнем поединке с «Пакшем» будет шапкозакидательный настрой. Все же определенный опыт выступлений в еврокубках у житомирян уже есть. Будем надеяться, что они нормально сыграют.

– Что бы вы отметили в игре «Полесья» нынешнего образца, судя по трем матчам, сыгранным в начале сезона-2025/26?

– Пока что трудно что-то сказать. Ведь если говорить о уже упомянутом первом поединке с андорцами, то вообще было непонятно, что происходит. Игра была хаотичной. Открыв счет, наши футболисты, видимо, думали, что набьют «Санта-Коломе» полный мешок. Но этого не произошло, потому что все повернулось в пользу соперника. А вот вторая игра с андорской командой была уже более-менее удачной. Хорошо, что житомиряне забили быстрый мяч – и побежали. И хоть немного ошиблись, но в итоге все сложилось в их пользу.

– Как думаете, вторая победа над «Санта-Коломой» и выездная победа над довольно сильными львовскими «Карпатами» в стартовом туре чемпионата придадут уверенности «Полессу»?

– Сто процентов – придадут. Ведь кроме того, что будет учтен горький опыт поражения от андорцев, две победы подряд в двух предыдущих матчах позволят обрести какую-то уверенность.

– С чем у вас ассоциируется венгерский футбол?

– На мой взгляд, это противный футбол – вот и все. Таковы венгры – вредные, коварные. А вот «Пакша» – это неплохая команда. Она среднего уровня, но на футбольном поле кусается, бьется. Ее игроки обладают бойцовскими качествами, однако при этом не сказал бы, что они слишком техничны. Недостаток мастерства они компенсируют «физикой» и самоотдачей. Я думаю, в Венгрии не все команды такие.

– То есть, если говорить о шансах, то «Полесье» в этой паре выглядит более убедительно?

– Наша команда более или менее техничная. Главное – не проиграть в борьбе и настройке на игру. Поэтому что касается техники и тактики, я уверен: «Полесье» в любом случае не проиграет. У меня есть предчувствие, что в сегодняшнем поединке для житомирян все будет нормально.

Ранее бывший игрок «Карпат» и «Зари», а ныне один из руководителей львовского ФК Андрей Тлумак сделал прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Полесье» – «Пакш».

По теме:
Бывший призер УПЛ поможет в Кубке Украины любителям из Кировоградщины
Руслан РОТАНЬ: «Нас ждет сложное противостояние с командой Пакш»
Андерлехт – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
