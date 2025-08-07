Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известна финальная пара большого турнира в Монреале. Когда состоится матч?
WTA
07 августа 2025, 14:56 |
472
2

Известна финальная пара большого турнира в Монреале. Когда состоится матч?

В поединке за трофей тысячника сойдутся Виктория Мбоко и Наоми Осака

07 августа 2025, 14:56 |
472
2
Известна финальная пара большого турнира в Монреале. Когда состоится матч?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

В ночь на 7 августа состоялись полуфинальные поединки на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

18-летняя юная звезда тенниса Виктория Мбоко в трех сетах одолела Елену Рыбакину. В третьем партии канадка отыграла матчбола и две подачи на матч.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В финале тысячника Мбоко сыграет против чемпионки четырех турниров Grand Slam и бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки. Японка в полуфинале в двух сетах выбила Клару Таусон.

Для Мбоко это будет первый финал на уровне Тура. Осака проведет 13-й решающий поединок и пятый на соревнованиях категории WTA 1000.

Мбоко и Осака выйдут на центральный корт Монреаля в ночь на 8 августа в 01:00 по Киеву.

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/2 финала

Виктория Мбоко [WC] – Елена Рыбакина [9] – 1:6, 7:5, 7:6 (7:40
Наоми Осака – Клара Таусон [16] – 6:2, 7:6 (9:7)

Инфографика

Видеообзор матча Виктория Мбоко – Елена Рыбакина

Видеообзор матча Наоми Осака – Клара Таусон

По теме:
ВИДЕО. Как Осака и Таусон определили вторую финалистку турнира в Монреале
Наоми Осака – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Виктория Мбоко Елена Рыбакина Наоми Осака Клара Таусон WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 0
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Бокс | 06 августа 2025, 23:34 0
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»

«Железный Майк» – о Джордже Формане

Первые сеяные вылетели. Стали известны оба финалиста Мастерса в Торонто
Теннис | 07.08.2025, 15:06
Первые сеяные вылетели. Стали известны оба финалиста Мастерса в Торонто
Первые сеяные вылетели. Стали известны оба финалиста Мастерса в Торонто
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 07.08.2025, 10:30
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Британский супертяж: «Итаума его легко победит. Промоутеры не идиоты»
Бокс | 06.08.2025, 15:45
Британский супертяж: «Итаума его легко победит. Промоутеры не идиоты»
Британский супертяж: «Итаума его легко победит. Промоутеры не идиоты»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Виходить, не збіг. Виявляється, для успіху Осаці достатньо було позбутися Муратоглу)
В диво від тренера-поляка не вірю - за кілька днів дива не робляться.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 5
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 6
Бокс
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 29
Футбол
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 141
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 7
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем