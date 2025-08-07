Известна финальная пара большого турнира в Монреале. Когда состоится матч?

В ночь на 7 августа состоялись полуфинальные поединки на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

18-летняя юная звезда тенниса Виктория Мбоко в трех сетах одолела Елену Рыбакину. В третьем партии канадка отыграла матчбола и две подачи на матч.

В финале тысячника Мбоко сыграет против чемпионки четырех турниров Grand Slam и бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки. Японка в полуфинале в двух сетах выбила Клару Таусон.

Для Мбоко это будет первый финал на уровне Тура. Осака проведет 13-й решающий поединок и пятый на соревнованиях категории WTA 1000.

Мбоко и Осака выйдут на центральный корт Монреаля в ночь на 8 августа в 01:00 по Киеву.

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/2 финала

Виктория Мбоко [WC] – Елена Рыбакина [9] – 1:6, 7:5, 7:6 (7:40

Наоми Осака – Клара Таусон [16] – 6:2, 7:6 (9:7)

