ВИДЕО. Как Осака и Таусон определили вторую финалистку турнира в Монреале

В ночь на 7 августа состоялся матч 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале между Наоми Осакой (Япония, WTA 49) и Кларой Таусон (Дания, WTA 19).

Матч завершился победой японской теннисистки в двух сетах за 1 час и 48 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/2 финала

Наоми Осака (Япония) – Клара Таусон (Дания) [16] – 6:2, 7:6 (9:7)

Во второй партии на тай-брейке у Таусон было два сетбола, но Осака не позволила их реализовать и завершила поединок.

Осака и Таусон провели второе очное противостояние. В начале января 2025 года девушки сошлись в финале соревнований WTA 250 в Окленде – тогда Наоми взяла первый сет, но снялась из-за травмы.

Наоми проведет 13-й финал на уровне Тура и поборется за восьмой трофей. В последний раз она выигрывала титул в 2021 году, когда стала чемпионкой Australian Open.

Что касается тысячников, то Наоми пробилась в пятый финал и первый с Майами-2022. Сейчас на ее счету два трофея на соревнованиях категории WTA 1000.

В решающем поединке Монреаля Осака поборется против Виктории Мбоко – 18-летняя канадка в 1/2 финала выбила Елену Рыбакину, отыграв матчбол и две подачи на матч.