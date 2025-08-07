Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Шахтера больше козырей, чем у Панатинаикоса»
07 августа 2025, 11:22
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Шахтера больше козырей, чем у Панатинаикоса»

Пока горняки лучше смотрятся в Лиге Европы

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Шахтера больше козырей, чем у Панатинаикоса»
УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы между «Панатинаикосом» и «горняками», который состоится 7 августа в Афинах.

«Сейчас настоящий «Шахтер» мы видим на международной арене, где подопечные Арды Турана действуют с максимальной отдачей. В стартовом противостоянии в чемпионате УПЛ с «Эпицентром» игра дончан уже была не такой впечатляющей. Не исключено, что сказалось желание дебютантов из Каменца-Подольского прыгнуть выше головы, возможно, не пошли «горнякам» на пользу ротации в составе, или определенные сложности возникли из-за логистических проблем. Все же, убежден, что уже скоро «Шахтер» будет грозным на всех фронтах.

Уверен, что сегодня на игре дончан не скажется отсутствие бразильца Кевина, все же у них длинная скамейка запасных. Важно, чтобы они не изменили своей игровой философии: контролю мяча с вертикальными продолжениями, а после его потери – умелому отбору в переходной фазе, что будет вынуждать визави не думать о наступательных операциях.

Согласен, «Панатинаикос» – соперник не простой, в его составе много опытных исполнителей, к тому же, хозяевам будет обеспечена поддержка 12-го игрока. Но у «Шахтера» больше «козырей» и, на мой взгляд, ему по силам пробиться в следующий раунд».

Ранее о перспективах наших команд в еврокубках рассказал бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Адриан Пуканич.

Адриан ПУКАНЫЧ: «До идеальной формы Шахтеру еще далеко»
У команды, которая боролась за выход в УПЛ, есть долги перед экс-игроками
Голкипер Шахтера прокомментировал потенциальный переход в чемпионат Англии
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
