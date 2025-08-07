Украина. Премьер лига07 августа 2025, 06:49 | Обновлено 07 августа 2025, 06:56
Назначены судьи на матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги
Виталий Романов будет обслуживать поединок между «Рухом» и «Динамо»
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 2-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 2-го тура продлятся с 8 до 11 августа.
Судьей матча между Рухом и Динамо назначен Виталий Романов из Днепра.
Игру между Карпатами и Шахтером будет обслуживать рефери Николай Балакин из Киевской области.
УПЛ. 2-й тур
