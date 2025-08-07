Назначены судьи на матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 2-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 2-го тура продлятся с 8 до 11 августа.

Судьей матча между Рухом и Динамо назначен Виталий Романов из Днепра.

Игру между Карпатами и Шахтером будет обслуживать рефери Николай Балакин из Киевской области.

УПЛ. 2-й тур