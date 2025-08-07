Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назначены судьи на матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 06:49 | Обновлено 07 августа 2025, 06:56
379
0

Назначены судьи на матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги

Виталий Романов будет обслуживать поединок между «Рухом» и «Динамо»

07 августа 2025, 06:49 | Обновлено 07 августа 2025, 06:56
379
0
Назначены судьи на матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги
УАФ. Виталий Романов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 2-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 2-го тура продлятся с 8 до 11 августа.

Судьей матча между Рухом и Динамо назначен Виталий Романов из Днепра.

Игру между Карпатами и Шахтером будет обслуживать рефери Николай Балакин из Киевской области.

УПЛ. 2-й тур

По теме:
Будет тяжело. Букмекеры назвали фаворита в матче ЛЕ Панатинаикос – Шахтер
Польская Лехия будет решать, сыграет ли украинец против Динамо в УПЛ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Полесье – Пакш
судейские назначения Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Виталий Романов Николай Балакин Виктор Копиевский Дмитрий Кубряк Александр Каленов Александр Афанасьев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Футбол | 06 августа 2025, 13:06 16
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет

Из жизни ушел игрок луганского клуба Владимир Белоцерковец

Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Футбол | 06 августа 2025, 11:17 0
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз

Бывший футболист сменит Дидье Дешама на должности главного тренера сборной Франции

БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
Бокс | 06.08.2025, 09:40
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
Забарный провел переговоры с ПСЖ по поводу Сафонова. Известен результат
Футбол | 06.08.2025, 23:52
Забарный провел переговоры с ПСЖ по поводу Сафонова. Известен результат
Забарный провел переговоры с ПСЖ по поводу Сафонова. Известен результат
Цапли в четвертьфинале. Интер Майами без Месси одолел Пумас
Футбол | 07.08.2025, 04:50
Цапли в четвертьфинале. Интер Майами без Месси одолел Пумас
Цапли в четвертьфинале. Интер Майами без Месси одолел Пумас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 6
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 8
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 27
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем