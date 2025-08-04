Кудровка – лидер УПЛ. Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура

С 1 по 4 августа состоялся 1-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресение, и одна встреча проведена в понедельник.

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Неожиданным лидером стала Кудровка, выигравшая у Александрии со счетом 3:1. Кудровка по разнице мячей опережает еще 5 клубов, взявших по три очка.

Динамо и Шахтер одержали минимальные победы (1:0) в начале сезона. Также с побед стартовали житомирское Полесье, Колос из Ковалевки и львовский Рух.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

1-й тур. 1–4 августа

1 августа. 15:30. Колос – Кривбасс – 2:1

– Кривбасс – 2:1 1 августа. 18:00. Рух – Полтава – 2:1

– Полтава – 2:1 2 августа. 15:30. Верес – Динамо – 0:1

– 0:1 2 августа. 18:00. Заря – ЛНЗ – 0:0

3 августа. 13:00. Кудровка – Александрия – 3:1

– Александрия – 3:1 3 августа. 15:30. Эпицентр – Шахтер – 0:1

– 0:1 3 августа. 18:00. Карпаты – Полесье – 0:2

– 0:2 4 августа. 18:00. Металлист 1925 – Оболонь – 0:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Кудровка 1 1 0 0 3 - 1 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка 03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3 2 Полесье 1 1 0 0 2 - 0 10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка 03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3 3 Колос Ковалевка 1 1 0 0 2 - 1 10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка 01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 3 4 Рух Львов 1 1 0 0 2 - 1 08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев 01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3 5 Динамо Киев 1 1 0 0 1 - 0 08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев 02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 3 6 Шахтер Донецк 1 1 0 0 1 - 0 10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк 03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 3 7 ЛНЗ Черкассы 1 0 1 0 0 - 0 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр 02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 1 8 Металлист 1925 1 0 1 0 0 - 0 09.08.25 13:00 Кривбасс - Металлист 1925 04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 1 9 Оболонь 1 0 1 0 0 - 0 10.08.25 13:00 Оболонь - Александрия 04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 1 10 Заря 1 0 1 0 0 - 0 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка 02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 1 11 Кривбасс 1 0 0 1 1 - 2 09.08.25 13:00 Кривбасс - Металлист 1925 01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 0 12 Полтава 1 0 0 1 1 - 2 08.08.25 15:30 Полтава - Верес 01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 0 13 Эпицентр 1 0 0 1 0 - 1 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр 03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0 14 Верес 1 0 0 1 0 - 1 08.08.25 15:30 Полтава - Верес 02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 0 15 Александрия 1 0 0 1 1 - 3 10.08.25 13:00 Оболонь - Александрия 03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0 16 Карпаты Львов 1 0 0 1 0 - 2 10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк 03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 0 Полная таблица

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