Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – лидер УПЛ. Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 22:10 | Обновлено 04 августа 2025, 22:22
1120
4

Кудровка – лидер УПЛ. Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура

Сыграны все поединки стартового тура чемпионата Украины

04 августа 2025, 22:10 | Обновлено 04 августа 2025, 22:22
1120
4
Кудровка – лидер УПЛ. Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
ФК Кудровка

С 1 по 4 августа состоялся 1-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресение, и одна встреча проведена в понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неожиданным лидером стала Кудровка, выигравшая у Александрии со счетом 3:1. Кудровка по разнице мячей опережает еще 5 клубов, взявших по три очка.

Динамо и Шахтер одержали минимальные победы (1:0) в начале сезона. Также с побед стартовали житомирское Полесье, Колос из Ковалевки и львовский Рух.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

1-й тур. 1–4 августа

  • 1 августа. 15:30. Колос – Кривбасс – 2:1
  • 1 августа. 18:00. Рух – Полтава – 2:1
  • 2 августа. 15:30. Верес – Динамо – 0:1
  • 2 августа. 18:00. Заря – ЛНЗ – 0:0
  • 3 августа. 13:00. Кудровка – Александрия – 3:1
  • 3 августа. 15:30. Эпицентр – Шахтер – 0:1
  • 3 августа. 18:00. Карпаты – Полесье – 0:2
  • 4 августа. 18:00. Металлист 1925 – Оболонь – 0:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кудровка 1 1 0 0 3 - 1 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3
2 Полесье 1 1 0 0 2 - 0 10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3
3 Колос Ковалевка 1 1 0 0 2 - 1 10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 3
4 Рух Львов 1 1 0 0 2 - 1 08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
5 Динамо Киев 1 1 0 0 1 - 0 08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 3
6 Шахтер Донецк 1 1 0 0 1 - 0 10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 3
7 ЛНЗ Черкассы 1 0 1 0 0 - 0 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 1
8 Металлист 1925 1 0 1 0 0 - 0 09.08.25 13:00 Кривбасс - Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 1
9 Оболонь 1 0 1 0 0 - 0 10.08.25 13:00 Оболонь - Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 1
10 Заря 1 0 1 0 0 - 0 11.08.25 18:00 Заря - Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 1
11 Кривбасс 1 0 0 1 1 - 2 09.08.25 13:00 Кривбасс - Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 0
12 Полтава 1 0 0 1 1 - 2 08.08.25 15:30 Полтава - Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 0
13 Эпицентр 1 0 0 1 0 - 1 09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0
14 Верес 1 0 0 1 0 - 1 08.08.25 15:30 Полтава - Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 0
15 Александрия 1 0 0 1 1 - 3 10.08.25 13:00 Оболонь - Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0
16 Карпаты Львов 1 0 0 1 0 - 2 10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Буяльский вернулся. Динамо потренировалось перед игрой ЛЧ с Пафосом
Экс-игрок Зари и Черноморца, принадлежащий Шахтеру, заинтересовал ЛНЗ
ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем Лиги чемпионов с Пафосом
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Футбол | 04 августа 2025, 00:21 2
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос

Игра пройдет 5 августа в 21:00

Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Футбол | 04 августа 2025, 07:44 6
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал

«Вишни» хотели продать футболиста в «Тоттенхэм»

Продержаться в Житомире. Оболонь выстояла под давлением Металлиста 1925
Футбол | 04.08.2025, 20:01
Продержаться в Житомире. Оболонь выстояла под давлением Металлиста 1925
Продержаться в Житомире. Оболонь выстояла под давлением Металлиста 1925
ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам
Футбол | 04.08.2025, 22:18
ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам
ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Бокс | 04.08.2025, 00:01
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Talya-Vi-Talya
На радість 😸Ігорю! Тепер можна офіційно вітати Кудрівку з золотом першого туру 🥇УПЛ! Цікава команда, подальших успіхів і перемог, окрім матчів з Шахтою! 😊
Ответить
+4
ALFred
Приємно, що в нас з'явилися нова амбітна команда в УПЛ з чернігівської обл., цікавий чемпіонат. Плюс Епіцентр, який ще запалить, я в цьому не сомніваюся. 
Круть👍
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 4
Бокс
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 8
Футбол
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 5
Футбол
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 27
Футбол
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 1
Теннис
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем