Кудровка – лидер УПЛ. Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
Сыграны все поединки стартового тура чемпионата Украины
С 1 по 4 августа состоялся 1-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресение, и одна встреча проведена в понедельник.
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Неожиданным лидером стала Кудровка, выигравшая у Александрии со счетом 3:1. Кудровка по разнице мячей опережает еще 5 клубов, взявших по три очка.
Динамо и Шахтер одержали минимальные победы (1:0) в начале сезона. Также с побед стартовали житомирское Полесье, Колос из Ковалевки и львовский Рух.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
1-й тур. 1–4 августа
- 1 августа. 15:30. Колос – Кривбасс – 2:1
- 1 августа. 18:00. Рух – Полтава – 2:1
- 2 августа. 15:30. Верес – Динамо – 0:1
- 2 августа. 18:00. Заря – ЛНЗ – 0:0
- 3 августа. 13:00. Кудровка – Александрия – 3:1
- 3 августа. 15:30. Эпицентр – Шахтер – 0:1
- 3 августа. 18:00. Карпаты – Полесье – 0:2
- 4 августа. 18:00. Металлист 1925 – Оболонь – 0:0
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кудровка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|11.08.25 18:00 Заря - Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|3
|2
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|3
|3
|Колос Ковалевка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|10.08.25 15:30 Полесье - Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|3
|4
|Рух Львов
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
|5
|Динамо Киев
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|08.08.25 18:00 Рух Львов - Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|3
|6
|Шахтер Донецк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|3
|7
|ЛНЗ Черкассы
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|1
|8
|Металлист 1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|09.08.25 13:00 Кривбасс - Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|1
|9
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|10.08.25 13:00 Оболонь - Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|1
|10
|Заря
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|11.08.25 18:00 Заря - Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|1
|11
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|09.08.25 13:00 Кривбасс - Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|0
|12
|Полтава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|08.08.25 15:30 Полтава - Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|0
|13
|Эпицентр
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|09.08.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|0
|14
|Верес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|08.08.25 15:30 Полтава - Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|0
|15
|Александрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|10.08.25 13:00 Оболонь - Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|0
|16
|Карпаты Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|10.08.25 18:00 Карпаты Львов - Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|0
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