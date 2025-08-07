Стало известно, сколько болельщиков посетило матч Динамо с Пафосом

Стало известно, сколько зрителей посетило матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

В польском Люблине в Q3 ЛЧ встречались Динамо Киев и Пафос из Кипра.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте. Забитым мячом отметился бразилец Андерсон Оливейра Силва.

Киевская команда уступила в первом матче (0:1). Ответная игра запланирована на 12 августа в кипрском Лимасоле.

На игру Q3 Лиги чемпионов в Люблине пришло 2020 зрителей.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.

Команда, которая проиграет двухматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником станет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).

🔹 Ліга чемпіонів. Кваліфікація Q3

Перший матч, 5 серпня 2025

21:00. Динамо Київ (Україна) – Пафос (Кіпр) – 0:1

Гол: Андерсон, 84

Відео голів та огляд матчу