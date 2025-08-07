БАЕНКО: «Хосе Флорес добавит Кривбассу вариативности в атаке»

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о подписании новичка команды, боливийского полузащитника Хосе Флореса, а также о дальнейшей трансферной политике клуба.

– Флорес – футболист, который играет на позиции вингера. Он скоростной, обладает хорошим дриблингом. Я считаю, что он добавит нам вариативности в атаке. Впервые мы проходим такой этап становления клуба с таким количеством футболистов из других стран – во время войны это довольно необычно. Однако у нас есть четкое понимание философии и стратегии клуба по развитию.

Она предполагает, что украинские футболисты в «Кривбассе» – это игроки, которые переходят из U-19 в первую команду, а в будущем – воспитанники нашей академии. Уже в этом сезоне украинские футболисты команды – это ребята, которые выпустились из U-19. В перспективе именно игроки нашей академии должны составить костяк первой команды.

Думаю, у болельщиков больше не будет возникать вопросов по поводу количества украинцев в составе. Мы делаем все возможное со своей стороны, и ребята тоже идут нам навстречу. Сейчас в коллективе хорошая атмосфера. Все с нетерпением ждут первого тура – для многих футболистов это будет первый опыт игры в украинском чемпионате. Я считаю, что будет интересно, и будет на что посмотреть.

Что касается легионеров, то мы хотим как можно скорее погрузить их в атмосферу команды. Каждому из них благодарны за то, что приехали в Украину, в Кривой Рог. Повторюсь, каждый из них – это посланник информации в свою страну о той ситуации, которая сложилась в Украине. Мы продолжаем говорить на весь мир, что война продолжается, что нам нужна помощь, что мы не должны сдаваться.