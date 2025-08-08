Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Бывший тренер киевлян считает, что в матче должен был быть пенальти
Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний матч для нашей команды прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что в матче должен был быть назначен пенальти.
– Как думаете, в разгар второго тайма, когда Вант оказался у ворот «Пафоса» и при плотной опеке защитника киприотов оказался на газоне, пенальти все же был или его назначение арбитр отменил справедливо?
– Считаю, что одиннадцатиметровый был. Потому что левая нога нашего нападающего была подбита. В любом случае арбитр должен фиксировать нарушение в одну или другую сторону. Я думаю, что он поступил правильно, «поставив» пенальти. Но мы не знаем, кто там сидит у мониторов системы VAR. Вот его назначение и отменили.
