Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний матч для нашей команды прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что в матче должен был быть назначен пенальти.

– Как думаете, в разгар второго тайма, когда Вант оказался у ворот «Пафоса» и при плотной опеке защитника киприотов оказался на газоне, пенальти все же был или его назначение арбитр отменил справедливо?

– Считаю, что одиннадцатиметровый был. Потому что левая нога нашего нападающего была подбита. В любом случае арбитр должен фиксировать нарушение в одну или другую сторону. Я думаю, что он поступил правильно, «поставив» пенальти. Но мы не знаем, кто там сидит у мониторов системы VAR. Вот его назначение и отменили.