Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Лига чемпионов
08 августа 2025, 00:44 |
167
1

Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»

Бывший тренер киевлян считает, что в матче должен был быть пенальти

08 августа 2025, 00:44 |
167
1
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
УАФ. Йожеф Сабо

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний матч для нашей команды прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что в матче должен был быть назначен пенальти.

– Как думаете, в разгар второго тайма, когда Вант оказался у ворот «Пафоса» и при плотной опеке защитника киприотов оказался на газоне, пенальти все же был или его назначение арбитр отменил справедливо?

– Считаю, что одиннадцатиметровый был. Потому что левая нога нашего нападающего была подбита. В любом случае арбитр должен фиксировать нарушение в одну или другую сторону. Я думаю, что он поступил правильно, «поставив» пенальти. Но мы не знаем, кто там сидит у мониторов системы VAR. Вот его назначение и отменили.

По теме:
ФОТО. Утренний фурор от вдовы динамовца: минимум одежды и максимум внимания
Шахтер – 4-й украинский клуб, сыгравший против Панатинаикоса в еврокубках
Хет-трик Роналду. Аль-Наср разгромил португальскую команду в спарринге
Динамо Киев Йожеф Сабо Пафос Лига чемпионов инсайд Динамо - Пафос пенальти
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РИЗНЫК: «Чувствовали себя после дороги тяжелыми. Однако это не оправдание»
Футбол | 07 августа 2025, 23:35 2
РИЗНЫК: «Чувствовали себя после дороги тяжелыми. Однако это не оправдание»
РИЗНЫК: «Чувствовали себя после дороги тяжелыми. Однако это не оправдание»

Голкипер Шахтера прокомментировал результат первого матча Q3 ЛЕ с Панатинаикосом

Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Футбол | 07 августа 2025, 18:11 7
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»

Заявили, что уже подписали договор

САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
Футбол | 07.08.2025, 10:24
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Футбол | 07.08.2025, 01:04
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Теннис | 07.08.2025, 04:05
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Зараз вже виміряють сильною була підніжка чи недостатньо сильною. Як це визначають - ще те питання. Ціла наука про те, що у штрафному майданчику і поза штрафним фоли різні. У штрафному можна набагато більше фолити і за це пенальті не ставлять.
Ответить
0
Популярные новости
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 2
Бокс
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 2
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
06.08.2025, 14:52 1
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 16
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем