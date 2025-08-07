Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф САБО: «Это просто стыд. Мальчик, как такое может быть?!»
Лига чемпионов
07 августа 2025, 11:44
1941
4

Йожеф САБО: «Это просто стыд. Мальчик, как такое может быть?!»

Бывший главный тренер «Динамо» оценил игру защиты киевлян в последнем матче

Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua раскритиковал игру защиты столичного клуба в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1).

«Те игроки, которые играли – это просто стыд. Центральный защитник «Динамо» в одном из эпизодов должен был сделать передачу партнеру, а вдруг отдал ее противнику. Как такое может быть?! Мальчик, родной, это же футбол. Такие вещи нельзя делать. Динамовцы должны качественно играть в отборе, применять подкаты и делать все для продуктивных и надежных действий.

На примере чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии и Франции, которые я смотрю, могу сказать следующее. Когда дают пас, защитники команды-соперника снимают бутсы с них сзади и даже пятки отбивают. А здесь позволяют свободно принимать – и хоть что. Это еще счастье, что киприоты не забили нам два-три мяча».

По теме:
У команды, которая боролась за выход в УПЛ, есть долги перед экс-игроками
Ницца – Бенфика – 0:2. Трубин на высоте. Видео голов и обзор матча
«Первый шаг». Трубин прокомментировал победу над Ниццей в ЛЧ
SHN
Про хлопчика Судакова,который привез гол с турками у деда как обычно вопросов нет
Ответить
+1
Перець
На то і він Дубінчак(дуб)
Ответить
0
batistuta
Не шанує Орбан Жопова?
Ответить
-1
Иван Иванов
гыгы
Ответить
-2
