Йожеф САБО: «Это просто стыд. Мальчик, как такое может быть?!»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua раскритиковал игру защиты столичного клуба в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1).

«Те игроки, которые играли – это просто стыд. Центральный защитник «Динамо» в одном из эпизодов должен был сделать передачу партнеру, а вдруг отдал ее противнику. Как такое может быть?! Мальчик, родной, это же футбол. Такие вещи нельзя делать. Динамовцы должны качественно играть в отборе, применять подкаты и делать все для продуктивных и надежных действий.

На примере чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии и Франции, которые я смотрю, могу сказать следующее. Когда дают пас, защитники команды-соперника снимают бутсы с них сзади и даже пятки отбивают. А здесь позволяют свободно принимать – и хоть что. Это еще счастье, что киприоты не забили нам два-три мяча».