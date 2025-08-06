Тэгу – Барселона – 0:5. Рэшфорд забивает. Видео голов и обзор матча
Чемпион Испании разобрался с клубом из Южной Кореи
«Барселона» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда провела спарринг с клубом «Тэгу» из Южной Кореи.
Еще в первом тайме «Барселона» отправила в ворота соперника три мяча. Дублем отметился Гави. Еще один гол на счету Роберта Левандовски.
После перерыва забил Антонио Фернандес. А новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд поставил точку.
Товарищеский матч. 4 августа.
Тэгу (Южная Корея) – Барселона – 0:5
Голы: Гави, 21, 45, Левандовски, 27, Антонио Фернандес, 53, Рэшфорд, 65
Барселона (стартовый состав): Хоан Гарсия, Кунде, Араухо, Мартин, Бальде, де Йонг, Гави, Антонио Фернандес, Ямаль, Рафинья, Левандовски
Видео голов и обзор матча
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