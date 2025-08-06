Тэгу – Барселона – 0:5. Рэшфорд забивает. Видео голов и обзор матча

«Барселона» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда провела спарринг с клубом «Тэгу» из Южной Кореи.

Еще в первом тайме «Барселона» отправила в ворота соперника три мяча. Дублем отметился Гави. Еще один гол на счету Роберта Левандовски.

После перерыва забил Антонио Фернандес. А новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд поставил точку.

Товарищеский матч. 4 августа.

Тэгу (Южная Корея) – Барселона – 0:5

Голы: Гави, 21, 45, Левандовски, 27, Антонио Фернандес, 53, Рэшфорд, 65

Барселона (стартовый состав): Хоан Гарсия, Кунде, Араухо, Мартин, Бальде, де Йонг, Гави, Антонио Фернандес, Ямаль, Рафинья, Левандовски

Видео голов и обзор матча