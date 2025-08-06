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Товарищеские матчи
Тэгу
04.08.2025 14:00 – FT 0 : 5
Барселона
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Испания
06 августа 2025, 19:21 |
86
0

Тэгу – Барселона – 0:5. Рэшфорд забивает. Видео голов и обзор матча

Чемпион Испании разобрался с клубом из Южной Кореи

06 августа 2025, 19:21 |
86
0
Тэгу – Барселона – 0:5. Рэшфорд забивает. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда провела спарринг с клубом «Тэгу» из Южной Кореи.

Еще в первом тайме «Барселона» отправила в ворота соперника три мяча. Дублем отметился Гави. Еще один гол на счету Роберта Левандовски.

После перерыва забил Антонио Фернандес. А новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд поставил точку.

Товарищеский матч. 4 августа.

Тэгу (Южная Корея) – Барселона – 0:5

Голы: Гави, 21, 45, Левандовски, 27, Антонио Фернандес, 53, Рэшфорд, 65

Барселона (стартовый состав): Хоан Гарсия, Кунде, Араухо, Мартин, Бальде, де Йонг, Гави, Антонио Фернандес, Ямаль, Рафинья, Левандовски

Видео голов и обзор матча

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товарищеские матчи видео голов и обзор Барселона Тэгу Гави Роберт Левандовски Маркус Рэшфорд
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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