Тэгу – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 4 августа в 14:00 по Киеву
4 августа состоится товарищеский матч между командами Тэгу (Южная Корея) и Барселона (Испания).
Поединок состоится на стадионе Тэгу Банк Парк. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Каталонцы во время предсезонки провели уже два спарринга: против Виссел Кобе (3:1) и Сеула (7:3).
Перед стартом нового сезона Ла Лиги сине-гранатовые сыграют еще один контрольный матч – 10 августа подопечные Ханси Флика встретятся с Комо.
Тэгу – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Барселоны.
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