4 августа состоится товарищеский матч между командами Тэгу (Южная Корея) и Барселона (Испания).

Поединок состоится на стадионе Тэгу Банк Парк. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Каталонцы во время предсезонки провели уже два спарринга: против Виссел Кобе (3:1) и Сеула (7:3).

Перед стартом нового сезона Ла Лиги сине-гранатовые сыграют еще один контрольный матч – 10 августа подопечные Ханси Флика встретятся с Комо.

Тэгу – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Барселоны.