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04.08.2025 14:00 - : -
Барселона
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Испания
04 августа 2025, 06:44 |
62
0

Тэгу – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 4 августа в 14:00 по Киеву

04 августа 2025, 06:44 |
62
0
Тэгу – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 августа состоится товарищеский матч между командами Тэгу (Южная Корея) и Барселона (Испания).

Поединок состоится на стадионе Тэгу Банк Парк. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каталонцы во время предсезонки провели уже два спарринга: против Виссел Кобе (3:1) и Сеула (7:3).

Перед стартом нового сезона Ла Лиги сине-гранатовые сыграют еще один контрольный матч – 10 августа подопечные Ханси Флика встретятся с Комо.

Тэгу – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Барселоны.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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