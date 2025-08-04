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Тэгу
04.08.2025 14:00 – FT 0 : 5
Барселона
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Испания
04 августа 2025, 16:20 | Обновлено 04 августа 2025, 16:24
1259
1

С голом английского новичка. Барселона оформила разгром

Рэшфорд забил, каталонцы выиграли в контрольном матче

04 августа 2025, 16:20 | Обновлено 04 августа 2025, 16:24
1259
1
С голом английского новичка. Барселона оформила разгром
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона продолжает подготовку к новому сезону, а в очередном контрольном матче каталонская команда обыграла южнокорейский клуб Тэгу со счетом 5:0.

Гол забил новичок Маркус Рэшфорд, дубль оформил Гави, еще по мячу забили Левандовски и Антонио Фернандес. Рэшфорд, которого недавно подписали из Манчестер Юнайтед, в перерыве вышел вместо Левандовски.

Далее у Барселоны запланировал контрольный матч против итальянского Комо.

Контрольный матч

Тэгу – Барселона 0:5
Голы: Гави, 21, 45, Левандовски, 27, Антонио Фернандес, 53, Рэшфорд, 65

Барселона (стартовый состав): Хоан Гарсия, Кунде, Араухо, Мартин, Бальде, де Йонг, Гави, Антонио Фернандес, Ямаль, Рафинья, Левандовски

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Барселона товарищеские матчи Маркус Рэшфорд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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