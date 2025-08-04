С голом английского новичка. Барселона оформила разгром

Барселона продолжает подготовку к новому сезону, а в очередном контрольном матче каталонская команда обыграла южнокорейский клуб Тэгу со счетом 5:0.

Гол забил новичок Маркус Рэшфорд, дубль оформил Гави, еще по мячу забили Левандовски и Антонио Фернандес. Рэшфорд, которого недавно подписали из Манчестер Юнайтед, в перерыве вышел вместо Левандовски.

Далее у Барселоны запланировал контрольный матч против итальянского Комо.

Контрольный матч

Тэгу – Барселона 0:5

Голы: Гави, 21, 45, Левандовски, 27, Антонио Фернандес, 53, Рэшфорд, 65

Барселона (стартовый состав): Хоан Гарсия, Кунде, Араухо, Мартин, Бальде, де Йонг, Гави, Антонио Фернандес, Ямаль, Рафинья, Левандовски