С голом английского новичка. Барселона оформила разгром
Рэшфорд забил, каталонцы выиграли в контрольном матче
Барселона продолжает подготовку к новому сезону, а в очередном контрольном матче каталонская команда обыграла южнокорейский клуб Тэгу со счетом 5:0.
Гол забил новичок Маркус Рэшфорд, дубль оформил Гави, еще по мячу забили Левандовски и Антонио Фернандес. Рэшфорд, которого недавно подписали из Манчестер Юнайтед, в перерыве вышел вместо Левандовски.
Далее у Барселоны запланировал контрольный матч против итальянского Комо.
Контрольный матч
Тэгу – Барселона 0:5
Голы: Гави, 21, 45, Левандовски, 27, Антонио Фернандес, 53, Рэшфорд, 65
Барселона (стартовый состав): Хоан Гарсия, Кунде, Араухо, Мартин, Бальде, де Йонг, Гави, Антонио Фернандес, Ямаль, Рафинья, Левандовски
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бройя, Угочукву и Дьюсберри-Холл не нужны Мареске
Игра пройдет 5 августа в 21:00