4 августа на DGB Дэгу Банк Парк пройдет товарищеский матч, в котором Тэгу встретится с Барселоной. Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

Тэгу

Команда еще молода - она была создана в 2002-м году. И за прошедшее время у нее совсем немного достижений. Особняком стоит кубок-2018, единственный трофей за всю короткую историю. Ну и можно отметить, что, вернувшись в К-Лигу в 2017-м году, получается держаться там стабильно.

Впрочем, этот статус могли потерять в 2024-м году. Тогда клуб закончил предпоследним, но в стыковых поединках тогда все же отстояли прописку - за счет гола в экстра-тайме. Но сейчас уже картина выглядит просто безнадежной. На данный момент, после 24 матчей, только 3 победы (при том, что на старте выиграли дважды) и 14 очков, вдвое меньше, чем у ближайших соседей по таблице. Очевидно, что проект должен готовиться к понижению в классе, что уже выглядит просто неизбежным.

Барселона

Клуб сейчас смотрится куда лучше, чем год назад, когда только пришел Флик. Более-менее закончена реконструкция стадиона, подписаны новые спонсорские соглашения. Ну, а уже под руководством самого Ханси на внутренней арене в 2024/2005 убедительно обыгрывали Реал. И явно хочется остаться на вершине, чему должно помочь подписание Жоана Гарсии и аренда Рашфорда.

Конечно же, не обходится и без проблем. Подписание нового голкипера подняло вопрос о будущем Тер Штегена, и судьба капитана не решена. В удачной регистрации новичков не сомневается только Лапорта, да и есть угроза, что Ямаль, взрослея, станет не новым Месси, а новым Фати. Впрочем, пока что, во время дальневосточного турне, не было особых проблем ни с Кобе (3:1), ни тем более с Сеулом (7:3).

Статистика личных встреч

Это первый поединок между данным клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что аутсайдер из Южной Кореи создаст проблемы для каталонского гранда. Но с учетом того, что гости пропускали и в Японии, и в Сеуле, стоит подумать о дерзком варианте с обе команды забьют (коэффициент - 2,2).