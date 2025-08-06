Лига чемпионов06 августа 2025, 21:07 |
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Ницца – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
06 августа 2025, 21:07 |
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6 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ницца и Бенфика.
Встреча пройдет на стадионе Альянц Ривьера в Ницце.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
В системе орлов находится голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.
Ницца – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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