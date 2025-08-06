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Лига Чемпионов
Ницца
06.08.2025 22:00 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 августа 2025, 21:07 |
112
0

Ницца – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени

06 августа 2025, 21:07 |
112
0
Ницца – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

6 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ницца и Бенфика.

Встреча пройдет на стадионе Альянц Ривьера в Ницце.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В системе орлов находится голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Ницца – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бенфика Ницца Лига чемпионов Анатолий Трубин смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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