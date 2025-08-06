6 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ницца и Бенфика.

Встреча пройдет на стадионе Альянц Ривьера в Ницце.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В системе орлов находится голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Ницца – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция