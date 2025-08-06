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Арсенал
06.08.2025 20:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 августа 2025, 18:16 |
23
0

Арсенал – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 20:00 по киевскому времени

06 августа 2025, 18:16 |
23
0
Арсенал – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Вильярреал.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арсенал – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Арсенала.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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