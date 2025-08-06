6 августа состоится товарищеский матч между командами Арсенал и Вильярреал.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Арсенал – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Арсенала.

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