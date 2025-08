Гол бывшего игрока. Арсенал в результативном матче проиграл Вильярреалу

6 августа состоялся товарищеский матч между командами Арсенал и Вильярреал.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Хозяева поля на протяжении всего матча владели инициативой и создали больше моментов, но все равно уступили. Первый гол в встрече забил бывший игрок канониров Николя Пепе.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко появился на поле только на 77-й минуте.

Организованную после матча серию пенальти также выиграл Вильярреал. Зинченко свой удар реализовал.

Товарищеские матчи. 6 августа

Арсенал – Вильярреал – 2:3

Голы: Нергор, 36, Эдегор, 76 (пен.) – Пепе, 16, Эйонг, 33, Данжума, 68

More pre-season minutes in the tank ⛽️ pic.twitter.com/QhSlRn0uvs