Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол бывшего игрока. Арсенал в результативном матче проиграл Вильярреалу
Товарищеские матчи
Арсенал
06.08.2025 20:00 – FT 2 : 3
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 августа 2025, 22:11 |
549
0

Гол бывшего игрока. Арсенал в результативном матче проиграл Вильярреалу

Игра завершилась со счетом 2:3

06 августа 2025, 22:11 |
549
0
Гол бывшего игрока. Арсенал в результативном матче проиграл Вильярреалу
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа состоялся товарищеский матч между командами Арсенал и Вильярреал.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля на протяжении всего матча владели инициативой и создали больше моментов, но все равно уступили. Первый гол в встрече забил бывший игрок канониров Николя Пепе.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко появился на поле только на 77-й минуте.

Организованную после матча серию пенальти также выиграл Вильярреал. Зинченко свой удар реализовал.

Товарищеские матчи. 6 августа
Арсенал – Вильярреал – 2:3
Голы: Нергор, 36, Эдегор, 76 (пен.) – Пепе, 16, Эйонг, 33, Данжума, 68

По теме:
Сыграет ли Довбик? Назван стартовый состав Ромы на матч с Астон Виллой
Пафос стал восьмым клубом в карьере Давида Луиса. Статистика бразильца
У Ромы возникли проблемы из-за Довбика. Украинца хотел купить Атлетико
Вильярреал товарищеские матчи Арсенал Лондон Александр Зинченко Арсенал - Вильярреал Николя Пепе Кристиан Нергор Арно Данжума Груневелд Мартин Эдегор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 06 августа 2025, 22:44 6
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06 августа 2025, 22:40 1
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти

Ефим Конопля хочет улучшенный контракт

Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06.08.2025, 05:08
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05.08.2025, 22:58
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Теннис | 06.08.2025, 04:01
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
04.08.2025, 23:30
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 27
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 6
Футбол
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем