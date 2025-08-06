Гол бывшего игрока. Арсенал в результативном матче проиграл Вильярреалу
Игра завершилась со счетом 2:3
6 августа состоялся товарищеский матч между командами Арсенал и Вильярреал.
Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.
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Хозяева поля на протяжении всего матча владели инициативой и создали больше моментов, но все равно уступили. Первый гол в встрече забил бывший игрок канониров Николя Пепе.
Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко появился на поле только на 77-й минуте.
Организованную после матча серию пенальти также выиграл Вильярреал. Зинченко свой удар реализовал.
Товарищеские матчи. 6 августа
Арсенал – Вильярреал – 2:3
Голы: Нергор, 36, Эдегор, 76 (пен.) – Пепе, 16, Эйонг, 33, Данжума, 68
More pre-season minutes in the tank ⛽️ pic.twitter.com/QhSlRn0uvs— Arsenal (@Arsenal) August 6, 2025
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