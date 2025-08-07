Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Вильярреал – 2:3. Зинченко вышел на замену. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Арсенал
06.08.2025 20:00 – FT 2 : 3
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 августа 2025, 16:44 |
86
0

Арсенал – Вильярреал – 2:3. Зинченко вышел на замену. Видео голов и обзор

Игрок «Вильярреала» Николя Пепе забил своему бывшему клубу

07 августа 2025, 16:44 |
86
0
Арсенал – Вильярреал – 2:3. Зинченко вышел на замену. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда Александра Зинченко провела спарринг с испанским «Вильярреалом».

Счет в матче на 16-й минуте открыл «Вильярреал». Гол забил бывший игрок «Арсенала» Николя Пепе.

В целом, преимущество было у «Арсенала». Но победу со счетом 3:2 одержал «Вильярреал».

Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных «Арсенала». Украинский футболист вышел на поле на 77-й минуте.

Товарищеский матч. 6 августа.

Арсенал – Вильярреал – 2:3

Голы: Нергор, 36, Эдегор, 76 (пен.) – Пепе, 16, Эйонг, 33, Данжума, 68

Видео голов и обзор матча

По теме:
Астон Вилла – Рома – 4:0. Фиаско Гасперини. Видео голов и обзор матча
Украина проведет товарищеский матч против одного из призеров женской ВЛН
Монако – Интер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
товарищеские матчи видео голов и обзор Арсенал - Вильярреал Арсенал Лондон Вильярреал Александр Зинченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 1
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Футбол | 06 августа 2025, 19:39 7
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории

Хуан Альвина Безерра перешел в «Замалек»

Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06.08.2025, 22:43
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07.08.2025, 10:47
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года
Футбол | 07.08.2025, 15:14
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 412
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 10
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем