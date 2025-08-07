Арсенал – Вильярреал – 2:3. Зинченко вышел на замену. Видео голов и обзор
Игрок «Вильярреала» Николя Пепе забил своему бывшему клубу
«Арсенал» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда Александра Зинченко провела спарринг с испанским «Вильярреалом».
Счет в матче на 16-й минуте открыл «Вильярреал». Гол забил бывший игрок «Арсенала» Николя Пепе.
В целом, преимущество было у «Арсенала». Но победу со счетом 3:2 одержал «Вильярреал».
Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных «Арсенала». Украинский футболист вышел на поле на 77-й минуте.
Товарищеский матч. 6 августа.
Арсенал – Вильярреал – 2:3
Голы: Нергор, 36, Эдегор, 76 (пен.) – Пепе, 16, Эйонг, 33, Данжума, 68
Видео голов и обзор матча
