«Результата нет». Маркевич сказал, что думает о Реброве и сборной Украины

Сборная УКРАИНЫ
07 августа 2025, 07:29 |
Именитый тренер уверен, что «сине-желтая» команда должна пробиться на чемпионат мира

ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Именитый тренер Мирон Маркевич оценил игру и результаты сборной Украины под руководством Сергея Реброва, а также поделился мнением о результатах товарищеских матчей и чемпионате мира:

«Не нужно выводить аналитику на первое место в сборной. Она нужна, но не настолько. Я считаю Реброва классным футболистом... Тогда окружи себя людьми, которые разбираются в футболе. Они называют это «контролируемый хаос». Какой хаос?

Когда идет матч, тренер читает игру, делает замены, влияет на команду. Помочь главному тренеру могут только люди, которые всю жизнь провели в футболе.

Работа любого тренера оценивается только по результатам. На данный момент никакого результата у сборной Украины нет. Будем надеяться, что мы как-нибудь попадем на чемпионат мира.

У нас неплохая команда, но мы не можем проигрывать Канаде. В хоккее еще можно, но не в футболе. Четыре гола пропускать... Я понимаю, что это товарищеские матчи, но никого не интересует, почему ты проиграл. Перелет, не выспался, устал. Не интересует. Сейчас нужно попасть на чемпионат мира, футболисты должны это понимать», – подытожил Маркевич.

чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
