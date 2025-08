Новости для Зинченко. Арсенал может продать защитника, было предложение

Польский защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор может сменить клуб, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, будущее 25-летнего футболиста в английском гранде туманно. главный тренер команды Микель Артета рассчитывает на игрока. «Арсенал» уже отклонил предложение португальского клуба по Кивиору летом. Сам поляк хочет получать больше игрового времени.

В прошедшем сезоне Якуб Кивиор 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Кивиор может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге защиты, где также играет украинский фулбек Алексанр Зинченко.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» ждет худший сценарий по делу Зинченко.

