Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Украинский защитник может покинуть лондонский клуб бесплатно
Будущее украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко все еще остается неопределенным, сообщает The Athletic.
По информации источника, «канониры» готовы продать 28-летнего игрока, у которого остался всего год по контракту, однако претенденты, скорее всего, попытаются дождаться следующего лета, чтобы подписать его в качестве свободного агента.
Отмечается, что есть немалая вероятность того, что именно по такому сценарию и будут развиваться события, и украинский защитник, за которого «Арсенал» в 2022 году заплатил «Манчестер Сити» 35 млн евро, покинет лондонский клуб бесплатно.
Ранее британский журналист заявил, что Зинченко сидит на огромных деньгах.
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