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  4. Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Англия
03 августа 2025, 11:52 |
1783
3

Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко

Украинский защитник может покинуть лондонский клуб бесплатно

03 августа 2025, 11:52 |
1783
3
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Будущее украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко все еще остается неопределенным, сообщает The Athletic.

По информации источника, «канониры» готовы продать 28-летнего игрока, у которого остался всего год по контракту, однако претенденты, скорее всего, попытаются дождаться следующего лета, чтобы подписать его в качестве свободного агента.

Отмечается, что есть немалая вероятность того, что именно по такому сценарию и будут развиваться события, и украинский защитник, за которого «Арсенал» в 2022 году заплатил «Манчестер Сити» 35 млн евро, покинет лондонский клуб бесплатно.

Ранее британский журналист заявил, что Зинченко сидит на огромных деньгах.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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SandroKing
Во селекция работает. Заплатить 35 лимонов, зарплату платить, чтобы он лавку полировал а потом отдать бесплатно. 
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+2
Singularis
Отдали бы его в аренду Кудровке. Хоть бы дома побывал.
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0
GloryUkraine
Зіна добросовісно допрацює контракт з Арсеналом до кінця. Це професіоналізм. 😊
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0
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