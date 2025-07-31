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  4. Месси осталось сделать 12 ассистов до юбилейной отметки
Major League Soccer
31 июля 2025, 12:42 |
270
1

Месси осталось сделать 12 ассистов до юбилейной отметки

Аргентинец с большим отрывом лидирует по этому показателю среди всех действующих игроков

31 июля 2025, 12:42 |
270
1
Месси осталось сделать 12 ассистов до юбилейной отметки
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В матче Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Атлас» со счетом 2:1.

Аргентинский нападающий американской команды Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.

Теперь на счету аргентинца всего 388 ассистов и 1262 результативных действия в карьере.

Интересным фактом является то, что Лионелю Месси осталось сделать 12 результативных передач до отметки в 400 ассистов, тогда как ни один другой действующий игрок не имеет в своем активе даже 300

В июле Лионель отметился 13 результативными действиями: 8 голов и 5 ассистов.

Результативные действия Лионеля Месси в июле

  • Монреаль: 2 гола и ассист
  • Нью-Ингленд Революшн: 2 гола
  • Нэшвилл: 2 гола
  • Нью-Йорк Ред Буллз: 2 гола и 2 ассиста
  • Атлас: 2 ассиста
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Лионель Месси Интер Майами Атлас статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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ivankondrat96
Скоро Мессі цю позначку подолає
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