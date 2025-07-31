Месси осталось сделать 12 ассистов до юбилейной отметки
Аргентинец с большим отрывом лидирует по этому показателю среди всех действующих игроков
В матче Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Атлас» со счетом 2:1.
Аргентинский нападающий американской команды Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.
Теперь на счету аргентинца всего 388 ассистов и 1262 результативных действия в карьере.
Интересным фактом является то, что Лионелю Месси осталось сделать 12 результативных передач до отметки в 400 ассистов, тогда как ни один другой действующий игрок не имеет в своем активе даже 300
В июле Лионель отметился 13 результативными действиями: 8 голов и 5 ассистов.
Результативные действия Лионеля Месси в июле
- Монреаль: 2 гола и ассист
- Нью-Ингленд Революшн: 2 гола
- Нэшвилл: 2 гола
- Нью-Йорк Ред Буллз: 2 гола и 2 ассиста
- Атлас: 2 ассиста
🚨 ASSIST 388!— Exclusive Messi (@ExclusiveMessi) July 31, 2025
LIONEL MESSI IS NOW ONLY 12 ASSISTS AWAY FROM 400 CAREER ASSISTS.
NO OTHER ACTIVE PLAYER HAS 300 🤯 pic.twitter.com/XYwCiy0XUT
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