Месси осталось сделать 12 ассистов до юбилейной отметки

В матче Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Атлас» со счетом 2:1.

Аргентинский нападающий американской команды Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.

Теперь на счету аргентинца всего 388 ассистов и 1262 результативных действия в карьере.

Интересным фактом является то, что Лионелю Месси осталось сделать 12 результативных передач до отметки в 400 ассистов, тогда как ни один другой действующий игрок не имеет в своем активе даже 300

В июле Лионель отметился 13 результативными действиями: 8 голов и 5 ассистов.

Результативные действия Лионеля Месси в июле

🚨 ASSIST 388!



LIONEL MESSI IS NOW ONLY 12 ASSISTS AWAY FROM 400 CAREER ASSISTS.



NO OTHER ACTIVE PLAYER HAS 300 🤯 pic.twitter.com/XYwCiy0XUT