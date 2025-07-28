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  4. ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Неймар забил один из лучших голов в карьере
Бразилия
28 июля 2025, 22:40 |
358
0

ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Неймар забил один из лучших голов в карьере

Благодаря этому мячу бразилец получил премию Пушкаша

28 июля 2025, 22:40 |
358
0
ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Неймар забил один из лучших голов в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

14 лет назад бразильский нападающий Неймар, который на тот момент выступал за «Сантос», забил один из лучших голов в своей карьере.

28 июля 2011 года состоялся матч между бразильскими командами «Сантос» и «Фламенго». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 5:4.

Третий гол «Сантоса» стал результатом индивидуальных действий Неймара, который обыграл всю защитную линию соперника и завершил момент ударом правой ногой. Несмотря на то, что Неймар в той игре оформил дубль, его команда все равно потерпела поражение.

По итогам 2011 года именно благодаря этому голу бразилец получил премию Пушкаша.

ВІДЕО. Гол Неймара у ворота Фламенго

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу премия Пушкаша в этот день Фламенго
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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