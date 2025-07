ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Неймар забил один из лучших голов в карьере

14 лет назад бразильский нападающий Неймар, который на тот момент выступал за «Сантос», забил один из лучших голов в своей карьере.

28 июля 2011 года состоялся матч между бразильскими командами «Сантос» и «Фламенго». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 5:4.

Третий гол «Сантоса» стал результатом индивидуальных действий Неймара, который обыграл всю защитную линию соперника и завершил момент ударом правой ногой. Несмотря на то, что Неймар в той игре оформил дубль, его команда все равно потерпела поражение.

По итогам 2011 года именно благодаря этому голу бразилец получил премию Пушкаша.

ВІДЕО. Гол Неймара у ворота Фламенго

📅 On this day, 14 years ago, Neymar scored one of the best goals of his career. 🤯🌪️



The goal that won him the Puskas award. 🏅 pic.twitter.com/qceWCgeiDg