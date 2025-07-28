ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Неймар забил один из лучших голов в карьере
Благодаря этому мячу бразилец получил премию Пушкаша
14 лет назад бразильский нападающий Неймар, который на тот момент выступал за «Сантос», забил один из лучших голов в своей карьере.
28 июля 2011 года состоялся матч между бразильскими командами «Сантос» и «Фламенго». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 5:4.
Третий гол «Сантоса» стал результатом индивидуальных действий Неймара, который обыграл всю защитную линию соперника и завершил момент ударом правой ногой. Несмотря на то, что Неймар в той игре оформил дубль, его команда все равно потерпела поражение.
По итогам 2011 года именно благодаря этому голу бразилец получил премию Пушкаша.
ВІДЕО. Гол Неймара у ворота Фламенго
📅 On this day, 14 years ago, Neymar scored one of the best goals of his career. 🤯🌪️— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 27, 2025
The goal that won him the Puskas award. 🏅 pic.twitter.com/qceWCgeiDg
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