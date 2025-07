Известный швейцарец стнет игроком Сандерленда. Романо подтвердил

Швейцарский полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака станет игроком «Сандерленда», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний хавбек достиг соглашения с английским клубом. Контракт будет рассчитан до лета 2027 года, а сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гранит Джака провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Сандерленде» прокомментировали слухи о Ризныке.

