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Англия
28 июля 2025, 13:59 | Обновлено 28 июля 2025, 14:16
200
0

Известный швейцарец стнет игроком Сандерленда. Романо подтвердил

Гранит Джака станет игроком английского клуба

28 июля 2025, 13:59 | Обновлено 28 июля 2025, 14:16
200
0
Известный швейцарец стнет игроком Сандерленда. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Швейцарский полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака станет игроком «Сандерленда», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний хавбек достиг соглашения с английским клубом. Контракт будет рассчитан до лета 2027 года, а сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гранит Джака провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Сандерленде» прокомментировали слухи о Ризныке.

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Гранит Джака Сандерленд Байер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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