«Нужно подписать». В Сандерленде прокомментировали слухи о Ризныке
Режис Ле Бри считает, что команде нужен вратарь
Французский тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри прокомментировал слухи, связанные с интересом английского клуба к украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку:
«Я думаю, что нам, вероятно, все еще нужно подписать вратаря. Рынок все еще открыт, хотя он непредсказуем, и так всегда бывает.
На данный момент мы сосредоточены на том составе, который у нас есть – так всегда бывает – но, конечно, мы также будем пытаться усилить команду. Мы не знаем, когда и как именно, но за кулисами ведется активная работа».
Ранее сообщалось о том, что новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считает, что на это способен только он сам
Украинский боксер рассказал о своем отношении к россиянам после начала полномасштабной войны