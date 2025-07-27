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  4. «Нужно подписать». В Сандерленде прокомментировали слухи о Ризныке
Англия
27 июля 2025, 13:39 |
382
0

«Нужно подписать». В Сандерленде прокомментировали слухи о Ризныке

Режис Ле Бри считает, что команде нужен вратарь

27 июля 2025, 13:39 |
382
0
«Нужно подписать». В Сандерленде прокомментировали слухи о Ризныке
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Французский тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри прокомментировал слухи, связанные с интересом английского клуба к украинскому голкиперу донецкого «Шахтера» Дмитрию Ризныку:

«Я думаю, что нам, вероятно, все еще нужно подписать вратаря. Рынок все еще открыт, хотя он непредсказуем, и так всегда бывает.

На данный момент мы сосредоточены на том составе, который у нас есть – так всегда бывает – но, конечно, мы также будем пытаться усилить команду. Мы не знаем, когда и как именно, но за кулисами ведется активная работа».

Ранее сообщалось о том, что новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера.

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Дмитрий Ризнык трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Сандерленд Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: The Northern Echo
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