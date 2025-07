Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб АПЛ Сандерленд обратился в Шахтер по поводу условий трансфера основного вратаря Дмитрия Ризныка.

Пока нет информации, сколько украинский клуб хочет получить за своего кипера и игрока сборной Украины. Контракт 26-летнего Ризныка рассчитан до конца 2027 года.

Интересно, что еще год назад, когда были слухи о трансфере Дмитрия, Шахтер подписал вратаря Кирилла Фесюна. Считалось, что его взяли на подмену Ризныку на случай продажи.

🚨🔴⚪️ Understand Sunderland asked for deal conditions for Shakhtar Donetsk GK Dmytro Riznyk.



