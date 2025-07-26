Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Сандерленду интересен Ризнык
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб АПЛ Сандерленд обратился в Шахтер по поводу условий трансфера основного вратаря Дмитрия Ризныка.
Пока нет информации, сколько украинский клуб хочет получить за своего кипера и игрока сборной Украины. Контракт 26-летнего Ризныка рассчитан до конца 2027 года.
Интересно, что еще год назад, когда были слухи о трансфере Дмитрия, Шахтер подписал вратаря Кирилла Фесюна. Считалось, что его взяли на подмену Ризныку на случай продажи.
🚨🔴⚪️ Understand Sunderland asked for deal conditions for Shakhtar Donetsk GK Dmytro Riznyk.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025
No proposals or concrete bid so far. pic.twitter.com/eYz74eBgnd
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