Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Англия
26 июля 2025, 17:58 | Обновлено 26 июля 2025, 18:06
842
4

Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос

Сандерленду интересен Ризнык

26 июля 2025, 17:58 | Обновлено 26 июля 2025, 18:06
842
4
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб АПЛ Сандерленд обратился в Шахтер по поводу условий трансфера основного вратаря Дмитрия Ризныка.

Пока нет информации, сколько украинский клуб хочет получить за своего кипера и игрока сборной Украины. Контракт 26-летнего Ризныка рассчитан до конца 2027 года.

Интересно, что еще год назад, когда были слухи о трансфере Дмитрия, Шахтер подписал вратаря Кирилла Фесюна. Считалось, что его взяли на подмену Ризныку на случай продажи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНС купил нигерийского полузащитника у португальского клуба
Близок к трансферу. Ливерпуль не внес в состав основного форварда
Бешикташ может остаться без главного тренера после поражения от Шахтера
Шахтер Донецк Сандерленд Дмитрий Ризнык трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Футбол | 26 июля 2025, 01:25 33
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»

Филиппов попробовал объяснить поражение Полесья

За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
Футбол | 26 июля 2025, 13:05 5
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета

Серия А впереди всей планеты

Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Бокс | 26.07.2025, 11:07
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Марсель – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 26.07.2025, 17:11
Марсель – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Марсель – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Бокс | 26.07.2025, 05:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Поналітали вже як бджоли на мед. Треба поставити на всіх цінники 100 лямів щоб відлякати всіх полювальників на наших зірок. Дайте хоч раз спокійно до фіналу ЛЄ дійти без втрати гравців на шляху
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Не вздумай! В Шахтарі уже потирають руки щоб спихнути топового голкіпера за смішні гроші щоб взяти на його місце турка. 
Ответить
+1
LexХХХ
Швидше Цей трансфер здійсниться, аніж - Луніна, Забарного і т.д.
Ответить
+1
taras_sidyi
Ну це буде крок вперед, АПЛ сильніша ліга і можливість для розвитку, навіть в новачку ліги
Ответить
0
Популярные новости
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
25.07.2025, 01:35
Футбол
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
25.07.2025, 04:59 1
Бокс
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
25.07.2025, 05:17 2
Бокс
Ровно 25 лет назад произошла одна из самых громких измен в истории футбола
Ровно 25 лет назад произошла одна из самых громких измен в истории футбола
24.07.2025, 20:52 2
Футбол
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
25.07.2025, 07:06 14
Бокс
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
25.07.2025, 12:48 1
Футбол
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
25.07.2025, 13:07 7
Футбол
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 196
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем