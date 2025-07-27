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Португалия
27 июля 2025, 15:54 |
588
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Спортинг установил новый трансферный рекорд благодаря продаже Дьокереша

Предыдущим рекордом был переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

27 июля 2025, 15:54 |
588
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Спортинг установил новый трансферный рекорд благодаря продаже Дьокереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведський форвард Віктор Дьокереш став новим гравцем лондонського «Арсеналу».

«Спортінг» встановив свій трансферний рекорд (продаж), заробивши на трансфері шведського форварда 65.76 млн євро.

Попередній найбільший продаж клубом був здійснений в сезоні 2019/20 – Бруну Фернандеш до «Манчестер Юнайтед» за 65 млн євро.

Топ-10 найдорожчих трансферів Спортінгу (продаж)

  1. 65.76 млн євро – Віктор Дьокереш (в Арсенал, 2025/26)
  2. 65.00 млн євро – Бруну Фернандеш (в Манчестер Юнайтед, 2019/20)
  3. 60.00 млн євро – Мануель Угарте (в ПСЖ, 2023/24)
  4. 50.78 млн євро – Джованні Кенда (в Челсі, 2026/27)
  5. 47.40 млн євро – Матеус Нуньєс (в Вулвергемптон, 2022/23)
  6. 44.78 млн євро – Жоау Маріу (в Інтер, 2016/17)
  7. 40.00 млн євро – Педро Порро (в Тоттенгем Готспур, 2023/24)
  8. 38.00 млн євро – Нуну Мендеш (в ПСЖ, 2022/23)
  9. 31.00 млн євро – Іслам Слімані (в Лестер Сіті, 2016/17)
  10. 25.50 млн євро – Нані (в Манчестер Юнайтед, 2007/08)

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Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш трансферы рекорд Арсенал Лондон Бруну Фернандеш
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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