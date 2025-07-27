Португалия27 июля 2025, 15:54 |
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Спортинг установил новый трансферный рекорд благодаря продаже Дьокереша
Предыдущим рекордом был переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
27 июля 2025, 15:54 |
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Шведський форвард Віктор Дьокереш став новим гравцем лондонського «Арсеналу».
«Спортінг» встановив свій трансферний рекорд (продаж), заробивши на трансфері шведського форварда 65.76 млн євро.
Попередній найбільший продаж клубом був здійснений в сезоні 2019/20 – Бруну Фернандеш до «Манчестер Юнайтед» за 65 млн євро.
Топ-10 найдорожчих трансферів Спортінгу (продаж)
- 65.76 млн євро – Віктор Дьокереш (в Арсенал, 2025/26)
- 65.00 млн євро – Бруну Фернандеш (в Манчестер Юнайтед, 2019/20)
- 60.00 млн євро – Мануель Угарте (в ПСЖ, 2023/24)
- 50.78 млн євро – Джованні Кенда (в Челсі, 2026/27)
- 47.40 млн євро – Матеус Нуньєс (в Вулвергемптон, 2022/23)
- 44.78 млн євро – Жоау Маріу (в Інтер, 2016/17)
- 40.00 млн євро – Педро Порро (в Тоттенгем Готспур, 2023/24)
- 38.00 млн євро – Нуну Мендеш (в ПСЖ, 2022/23)
- 31.00 млн євро – Іслам Слімані (в Лестер Сіті, 2016/17)
- 25.50 млн євро – Нані (в Манчестер Юнайтед, 2007/08)
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