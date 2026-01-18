Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Кривбасс почти договорился о трансфере защитника из Панамы
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 02:59 | Обновлено 18 января 2026, 03:19
Центрбек Джозеф Джонс играет за панамскую команду Пласа Амадор

Джозеф Джонс

Криворожский Кривбасс почти договорился о подписании 20-летнего центрального защитника из Панамы Джозефа Джонса. Сделку планируют закрыть в зимнее трансферное окно 2026 года.

Джозеф Эдвард Джонс Кордоба родился 30 июля 2005 года в Панама-Сити. Его рост – 1,82 м. Основная позиция – центральный защитник, также может сыграть слева в обороне. Футболист имеет действующий контракт с панамским клубом Пласа Амадор, к которому присоединился в январе 2024 года, и быстро закрепился в основном составе.

В сезоне 2025 года он провел 25 матчей в чемпионате Панамы, забил 1 мяч. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет около 275 тысяч евро.

На международном уровне Джонс является стабильным игроком молодежных сборных Панамы. За команду U-20 он провел 9 официальных матчей, принимал участие в турнирах КОНКАКАФ и подготовительных турнирах к чемпионату мира 2025 U-20.

Николай Степанов
