Источник: Кривбасс почти договорился о трансфере защитника из Панамы

Криворожский Кривбасс почти договорился о подписании 20-летнего центрального защитника из Панамы Джозефа Джонса. Сделку планируют закрыть в зимнее трансферное окно 2026 года.

Джозеф Эдвард Джонс Кордоба родился 30 июля 2005 года в Панама-Сити. Его рост – 1,82 м. Основная позиция – центральный защитник, также может сыграть слева в обороне. Футболист имеет действующий контракт с панамским клубом Пласа Амадор, к которому присоединился в январе 2024 года, и быстро закрепился в основном составе.

В сезоне 2025 года он провел 25 матчей в чемпионате Панамы, забил 1 мяч. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет около 275 тысяч евро.

На международном уровне Джонс является стабильным игроком молодежных сборных Панамы. За команду U-20 он провел 9 официальных матчей, принимал участие в турнирах КОНКАКАФ и подготовительных турнирах к чемпионату мира 2025 U-20.