Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал топ-форварда Дьекереша
Англия
26 июля 2025, 21:14 | Обновлено 26 июля 2025, 21:42
2438
10

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал топ-форварда Дьекереша

Игрок получил контракт на 5 лет

26 июля 2025, 21:14 | Обновлено 26 июля 2025, 21:42
2438
10
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал топ-форварда Дьекереша
ФК Арсенал

Клуб АПЛ Арсенал на официальном сайте объявил о долгожданном подписании форварда – Виктор Дьекереш получил контракт на 5 лет.

Лондонский клуб заплатит Спортингу 63 миллиона евро + 10 миллионов в виде возможных бонусов.

Арсенал последние годы испытывал серьезные проблемы с центральными нападающими. Подписать игрока на эту позицию было приоритетом тренера Микеля Артеты.

27-летний игрок в прошлом сезоне забил 54 гола и сделал 13 ассистов в 52-х матчах (всего 97 голов в 102-х встречах за Спортинг).

Дьекереш стал шестым новичком лондонской команды этим летом после Кепы Аррисабалаги, Кристиана Москеры, Мартина Субименди, Нони Мадуэке и Кристиана Нергора.

По теме:
Артета объяснил, что даст Арсеналу дорогостоящий новичок Дьекереш
Ман Сити подписывает вратаря. Это будет британский рекорд
Виктор Дьекереш выбрал себе новый клуб. Контракт уже подписан
Арсенал Лондон Виктор Дьекереш трансферы трансферы АПЛ Спортинг Лиссабон Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Футбол | 26 июля 2025, 17:59 21
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос

Сандерленду интересен Ризнык

УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
Бокс | 26 июля 2025, 10:36 9
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»
УСИК: «Когда я это сказал Кличко, у меня задрожали ноги»

Александр вспомнил свои слова на шоу

Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 26.07.2025, 21:27
Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Бокс | 26.07.2025, 11:07
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Шеннон БРИГГС – об Усике: «Никто в истории бокса не делал этого»
Бокс | 26.07.2025, 13:01
Шеннон БРИГГС – об Усике: «Никто в истории бокса не делал этого»
Шеннон БРИГГС – об Усике: «Никто в истории бокса не делал этого»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Состав у арсенала огонь..ждём чемпионства! 
Ответить
0
avk2307
Нарешті!!!
А то я думав і цього разу без форварда починатимуть
Ответить
0
Влад Тараненко
Чому Дьекереш, якщо по транскрипції правильно Джьокерес?
Ответить
0
Показать Скрыть 6 ответов
Гей
Хорошая новость. Теперь от Динамо отстанут с покупкой Владика Ваната. И можем вздохнуть спокойно теперь
Ответить
-1
Популярные новости
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
25.07.2025, 11:31 1
Футбол
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
25.07.2025, 04:40 4
Бокс
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
25.07.2025, 05:17 2
Бокс
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
25.07.2025, 06:23 5
Футбол
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 7
Футбол
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
25.07.2025, 09:55 3
Футбол
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
«Бешикташ – мразотная команда». Реакция болельщиков на победу Шахтера
25.07.2025, 12:48 1
Футбол
Тедди АТЛАС: «Никогда не думал, что скажу такое об Усике, но это правда»
Тедди АТЛАС: «Никогда не думал, что скажу такое об Усике, но это правда»
25.07.2025, 04:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем