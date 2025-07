ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал топ-форварда Дьекереша

Клуб АПЛ Арсенал на официальном сайте объявил о долгожданном подписании форварда – Виктор Дьекереш получил контракт на 5 лет.

Лондонский клуб заплатит Спортингу 63 миллиона евро + 10 миллионов в виде возможных бонусов.

Арсенал последние годы испытывал серьезные проблемы с центральными нападающими. Подписать игрока на эту позицию было приоритетом тренера Микеля Артеты.

27-летний игрок в прошлом сезоне забил 54 гола и сделал 13 ассистов в 52-х матчах (всего 97 голов в 102-х встречах за Спортинг).

Дьекереш стал шестым новичком лондонской команды этим летом после Кепы Аррисабалаги, Кристиана Москеры, Мартина Субименди, Нони Мадуэке и Кристиана Нергора.

