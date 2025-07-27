Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Месси все грустно. Интер Майами расписал нулевую ничью из Цинциннати
МЛС США
Интер Майами
27.07.2025 02:15 – FT 0 : 0
Цинциннати
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
27 июля 2025, 04:42 | Обновлено 27 июля 2025, 05:07
126
0

Без Месси все грустно. Интер Майами расписал нулевую ничью из Цинциннати

Главная звезда клуба отбывала дисквалификацию

27 июля 2025, 04:42 | Обновлено 27 июля 2025, 05:07
126
0
Без Месси все грустно. Интер Майами расписал нулевую ничью из Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 27 июля в MLS состоялась игра между Интером Майами и Цинциннати.

Матч для «Интер Майами» начался с проблем еще до стартового свистка, ведь накануне MLS дисквалифицировала звездных игроков Лионеля Месси и Жорди Альбу на одну игру.

Отсутствие лидеров команды сказалось на качестве футбола, демонстрируемом домашней командой.

В итоге ни одна из команд не смогла отличиться. У «Интер Майами» было больше моментов, но они реальной угрозы не несли.

MLS. 27 июля

Интер Майами – Цинциннати – 0:0

По теме:
Интер Майами – Цинциннати. Прогноз и анонс на матч MLS
Звездный форвард сборной Германии подтвердил, что будет играть за океаном
ФОТО. У Лионеля Месси – новый телохранитель в Интер Майами. Уже прибыл
Интер Майами Цинциннати (MLS) Major League Soccer (MLS) Лионель Месси дисквалификация
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
Футбол | 27 июля 2025, 02:12 0
ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков

Ангелина Забарная впечатлила своей красотой и французских болельщиков

Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Бокс | 26 июля 2025, 12:55 1
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»

Украинец о силе ударов братьев Кличко

ФОТО. Журналистка Шахтера в мини-юбке заставила о себе говорить
Футбол | 27.07.2025, 01:30
ФОТО. Журналистка Шахтера в мини-юбке заставила о себе говорить
ФОТО. Журналистка Шахтера в мини-юбке заставила о себе говорить
Шеннон БРИГГС – об Усике: «Никто в истории бокса не делал этого»
Бокс | 26.07.2025, 13:01
Шеннон БРИГГС – об Усике: «Никто в истории бокса не делал этого»
Шеннон БРИГГС – об Усике: «Никто в истории бокса не делал этого»
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 26.07.2025, 20:08
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
26.07.2025, 04:34 2
Бокс
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
25.07.2025, 06:23 5
Футбол
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Чисора назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
25.07.2025, 04:40 4
Бокс
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
25.07.2025, 11:31 2
Футбол
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
25.07.2025, 01:35
Футбол
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
25.07.2025, 06:20 3
Бокс
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
25.07.2025, 08:12 1
Футбол
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
Шок: Усик не заработал $132 млн за бой с Дюбуа. Названа сумма гонорара
25.07.2025, 07:28 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем